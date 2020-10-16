بانيوب / تشونهيانغا / سانجا كوسيه





ليس من السهل أن نجد خطابات مكتوبة يدويًا هذه الأيام، فالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية الفورية تتيح بدائل أسهل وأسرع في التواصل. وحتى الجنود يتاح لهم استخدام الهواتف المحمولة هذه الأيام، ولهذا اندثرت العادة القديمة في إرسال الخطابات إلى الجنود للتعبير عن العرفان بالجميل ولرفع الروح المعنوية لديهم. لكن رغم كل هذا، يبقى للخطاب اليدوي رونقًا خاصًا وسحرًا يثير في النفس مشاعر لا تقدر عليها أي رسالات نصية أو مكالمات هاتفية أو رسائل إلكترونية. "أكتب إليك رسالة الآن على نافذة مكتب البريد، وأنا أشاهد السماء الزرقاء المفتوحة". كان هذا هو البيت الأول من قصية للشاعر "يو تشي-هوان" بعنوان "سعادة". كانت هناك أيامٌ يشعر فيها المرء بالسعادة وهو يكتب رسالة يعبر فيها عن مشاعره وهو يفكر في من يحب وينتظر إلى أن يأتيه الرد.

أغاني الـ"كاغوك" الكورية التراثية هي أغانٍ أبطأ بكثير من أغاني الكيبوب الحالية، كما أن كلماتها قديمة يصعب على المستمع الحالي فهمها. ولهذا، يجب على المستمع أن ينصت جيدًا لكلمات هذه الأغاني وألحانها حتى يفهم الرسائل المتضمنة فيها. والمقطوعة التالية هي "تشون-هيانغا"، وتحديدًا المقطع الذي يقرأ فيه المبعوث الملكيّ المتخفي رسالة من "تشون-هيانغ". فـ"لي مونغ-ريونغ" حبيب "تشون-هيانغ" نجح في أن يعمل كمبعوث خاص للملك بعد أن اجتاز اختبارات الخدمة العامة. وفي الماضي، لم يكن هناك أي هواتف أو إنترنت، ولذلك لم تكن هناك طريقة للتحقق مما إذا كان الحكام الإقليميين الذين عينتهم الحكومة يؤدون مسؤولياتهم كما ينبغي أم لا. ولهذا السبب تحديدًا، كان الملك يرسل مبعوثين متخفين إلى القرى والأقاليم ليتحققوا مما إذا كان الحكام الإقليميين يبلون بلاء حسنًا ويخدمون الناس بالفعل أم يستغلون مناصبهم. وكان المبعوثين المتخفين يتنكرون في هيئة عوام من الفقراء ويستغلون ذلك التنكر للتحقيق في سلوكيات الموظفين الحكوميين، وكانوا يعاقبون المقصرين نيابة عن الملك. وكان "لي مونغ-ريونغ" واحدًا من هؤلاء المبعوثين السريين، وكان في طريقه إلى بلدته "نام-وون" حين قابل خادمه "بانغ-جا" الذي سلمه رسالة من "تشون-هيانغ" السجينة. لم يدرك الخادم أن ذلك المتسول هو سيده، لكنه أراه رسالة "تشون-هيانغ" التي افتتحتها بالشكوى من قسوة "لي مونغ-ريونغ" الذي لم يكتبلها حرفًا واحدًا طيلة ثلاث سنوات. كما كتبت أنها تتمنى أن يواصل "لي مونغ-ريونغ" عيش حياة جميلة سعيدة حتى لو ماتت هي على يد الحاكم الجديد الظالم. ولا شك أن "لي مونغ-ريونغ" شعر بالدماء تتجمد في عروقه وهو يقرأ هذه الرسالة الصعبة.

هذه المرة، سوف نستعرض رسالة كتبها "هو غيون"، وهو من علماء عصر جوسون، وكان قد أرسله إلى جارية كيسنغ تُدعى "ميه تشانغ". ورغم الفارق الاجتماعي والطبقي الضخم بينهما، كانت تجمعهما صداقة طيبة. لكن الناس أطلقوا شائعات عن علاقة عاطفية مزعومة تجمع الاثنين بعد أن رأى الناس "ميتشانغ" تبكي غياب أحدهم ذات يوم، دون أن توضح هوية الغائب. وعندما سمع "هوغيون" بذلك الأمر، كتب رسالة بنفسه إلى "ميتشانغ" يوبخها على فعل أمرٍ غير لائق في العلن بين الناس.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة "بانيوب 반엽" بصوت "جو سون-جا 조순자".

- مقطع من أغنية "تشونهيانغا 춘향가" بصوت "كيم سو-هي 김소희".

- أغنية "سانجا كوسيه 산자고새"، عزف "جانغ أون-صُن" على الكومونغو، و"سون بوم-جو" على السنغ-هوانغ.