شركة إس كيه هاينكس الكورية تشتري وحدة رقائق الذاكرة من شركة إنتل الأمريكية

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اشترت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية وحدة رقائق الذاكرة الرقمية "ناند" من شركة "إنتل" الأمريكية. وبهذا، من المرجح حدوث تغييرات كبيرة في السوق العالمية لرقائق الذاكرة، حيث سيتم تعزيز حصة كوريا الجنوبية في هذه السوق من خلال المنافسة بين شركتي "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس" الكوريتين العملاقتين على مركز الصدارة.

ففي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة "إس كيه هاينكس" التي تعد ثاني أكبر شركة لإنتاج رقائق الذاكرة في العالم بعد "سام سونغ"، أن مجلس إدارتها وافق صفقة بقيمة 9 مليارات دولار لشراء جميع أعمال شركة "إنتل" في إنتاج رقائق الذاكرة الرقمية "ناند".

وقد حطمت قيمة هذه الصفقة الرقم القياسي الذي تم تسجيله عند شراء شركة "سام سونغ" شركة "هامان" لإنتاج الأدوات السمعية بـ8 مليارات دولار في عام 2016.

وتشمل الصفقة جميع أعمال إنتل في مجال رقائق الذاكرة "ناند"، بما في ذلك محركات الأقراص الصلبة، ومنتجات رقائق الذاكرة "ناند فلاش"، بالإضافة إلى منشأة الإنتاج ذات الصلة في مدينة "داليان" الصينية، ولكن باستثناء وحدة ذاكرة "أوبتين" التي تعتبر من الجيل القادم لرقائق الذاكرة.

ويرجع السبب في شراء "إس كيه هاينكس" وحدة الذاكرة "ناند" من "إنتل" إلى ضعفها في قطاع "ناند" بالمقارنة مع قطاع "دي رام".

وفي الواقع، تحتل "إس كيه هاينكس" المركز الثاني في العالم في قطاع رقائق "دي رام"، لكن حصتها في قطاع "ناند" تبلغ 24% فقط، فيما بلغت حصة قطاع "دي رام" 72%، وهو ما تسبب في عدم الاستقرار في أرباحها التشغيلية نتيجة لأسعار "دي رام" المتقلبة.

وقد بذلت "هاينكس" جهودا كبيرا لمعالجة هذه المشكلة، عن طريق شراء بعض الشركات ذات الصلة بذاكرة "ناند" منذ عام 2014، واستثمرت حوالي 3.5 مليار دولار في شركة "توشيبا" اليابانية السابقة في عام 2017.

وبالرغم من ضخ مبلغ هائل من الأموال، لم تتمكن "هاينكس" من التخلص من مشكلة الضعف في قطاع ذاكرة "ناند"، وهو ما دفعها إلى شراء وحدة الذاكرة "ناند" من "إنتل" الأمريكية.

وبذلك سترتفع حصة قطاع "ناند" لشركة "إس كيه هاينكس" إلى 40%، فيما ستنخفض حصة قطاع "دي رام" إلى مستوى 60%، الأمر الذي سيمكن "هاينكس" من مواجهة الأسعار المتغيرة لذاكرة "دي رام" بشكل مرن.

وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "أومديا" لأبحاث السوق، بلغ نصيب شركة "سام سونغ" في سوق رقائق ذاكرة "ناند" العالمية 35.9% على أساس نهاية العام الماضي، محتلة بذلك المركز الأول في العالم، وتلتها شركة "كيوكسيا" بـ19%، ثم شركة "إس كيه هاينكس" بـ9.9%، وشركة "إنتل" بـ9.5%.

وبعد إتمام شراء "هاينكس" لوحدة "إنتل"، سيكون نصيب "هاينكس" في سوق ذاكرة "ناند" قرابة 20%، بحيث تحتل المرتبة الثانية بعد "سام سونغ" متغلبة على "كيوكسيا".