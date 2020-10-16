عرض الفيلم الوثائقي لفرقة بي تي إس في السعودية





عادت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية لتتصدر الترند العالمي، بالتزامن مع بدء عرض الفيلم الوثائقي الجديد للفرقة في دور السينما في 70 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية.

وبدأ عرض الفيلم بعنوان "كسر حاجز الصمت" الذي كشفت عنه الفرقة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في صالات السينما في تلك الدول يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري، بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، تم توفير أكثر من 160 عرضا يوميا في مختلف صالات السينما في المملكة العربية السعودية.

ويتناول الفيلم تجربة الفرقة في الجولات العالمية التي قامت بها في العام الماضي تحت عنوان "أحب نفسك: تحدث لنفسك".

وتحدث أعضاء الفرقة في الفيلم عن زيارتهم للرياض خلال إحيائهم حفلا غنائيا في استاد الملك فهد يوم الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي، مبدين إعجابهم بالسعودية والجمهور السعودي.