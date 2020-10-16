سفير سلطنة عمان الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوري

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قدم سعادة الشيخ "زكريا بن حمد بن هلال السعدي" سفير سلطنة عمان الجديد لدى كوريا الجنوبية أوراق اعتماده يوم الجمعة الماضي إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين".

ونقل سعادة السفير خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان "هيثم بن طارق" إلى الرئيس "مون" وتمنيات جلالته للرئيس "مون" والشعب الكوري بمزيد من التطور والنماء.

ومن جانبه، حمّل الرئيس "مون" سعادة سفير السلطنة الجديد تحياته إلى السلطان "هيثم بن طارق" وتمنياته لجلالته وللسلطنة حكومة وشعبا، باضطراد التقدم والازدهار.

ورحب الرئيس الكوري "مون" بسعادة السفير العماني "السعدي" متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور والنجاح.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل السلطنة لدى كوريا الجنوبية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وكان سعادة السفير الجديد "السعدي" قد سلم نسخة من أوراق اعتماده لنائب وزيرة الخارجية الكورية لشؤون المراسم "ليم كي مو" يوم السادس من أبريل الماضي، كسفير معتمد لسلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية.

وقد التحق السفير العماني الجديد "زكريا السعدي" بوزارة الخارجية العمانية عام 2000، وعمل في السفارة العمانية في لندن، ثم في البعثة الدائمة لسلطنة عمان في جنيف، وتم تعيينه قنصلا عاما لسلطنة عمان في سنغافوره في عام 2011.