رئيس اتحاد التجارة الكوري يبحث مع السفراء العرب توسيع نطاق التعاون

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قام رئيس اتحاد التجارة الكوري "كيم يونغ جو" يوم الجمعة الماضي بزيارة لمهرجان الثقافة العربية الثالث عشر الذي اختتم يوم السبت الماضي بعد 4 أيام من إقامته في مجمع "كوإكس" للمعارض بجنوب سيول.

وفي أثناء الزيارة، بحث رئيس الاتحاد "كيم" مع سفراء 7 دول عربية معتمدين في كوريا الجنوبية سبل توسيع نطاق التعاون الثقافي والاقتصادي بين كوريا والدول العربية.

ومن بين السفراء العرب السبعة الذين حضروا اللقاء مع رئيس اتحاد التجارة الكوري "كيم"، السفير الأردني "عادل العضايلة"، والسفير المغربي "شفيق رشادي"، والسفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي"، والسفير المصري "حازم فهمي"، والسفير العماني "زكريا بن حمد السعدي"، والقائم بأعمال السفارة السودانية "إلهام كمال أحمد"، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفارة القطرية "أحمد الزويدي".

وخلال اللقاء قال "كيم" الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الكورية العربية، إن مهرجان الثقافة العربية له مغزى خاص، نظرا لأنه يوفر للجمهور الكوري فرصة للتعرف على الثقافة العربية وسط القيود على السفر بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن عزمه بذل المزيد من الجهود لزيادة تقدم الشركات الكورية إلى الأسواق العربية، وتعزيز التبادلات والتعاون بين كوريا الجنوبية والدول العربية الصديقة، رغم الأوضاع الصعبة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن اتحاد التجارة الكوري كان قد قام بفتح مكتب فرعي له في دبي في عام 2018، ليدعم من خلاله الشركات الكورية العاملة في الدول العربية.

ويخطط المكتب الفرعي في دبي لتنظيم معرض للمنتجات الكورية، وحوار أعمال افتراضي بين المديرين التنفيذيين للشركات الكورية والإماراتية في شهر نوفمبرالقادم، حيث سيتم في ذلك الحوار مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وكان مهرجان الثقافة العربية الثالث عشر قد افتتح في سيول يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري، واستمر حتى يوم السبت الماضي تحت شعار "الثقافة العرية التي نعايشها في سيول".