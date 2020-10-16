انتخاب الدكتورة نبيلة يون أون كيونغ نائبة لأمين عام الجمعية الدولية لأقسام العربية

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تم انتخاب الدكتورة "نبيلة يون أون كيونغ" رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية لتكون نائبة للأمين العام للجمعية الدولية لأقسام اللغة العربية الدكتور "علي بن عبد الله بن موسى"، ورئيسة للجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي التابعة للجمعية، يوم الرابع من شهر أغسطس الماضي.

وكان هذا الإنجاز شرفا كبيرا لدوائر اللغة العربية في كوريا الجنوبية التي يرجع تاريخها إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، وجاء بفضل الجهود التي بذلتها الدكتورة "نبيلة" لتحسين مستوى اللغة العربية في كوريا والأنشطة التي مارستها من خلال مشاركتها الفعالة في الأحداث الأكاديمية الدولية المختلفة الخاصة باللغة العربية.

الجدير بالذكر أن الجمعية الدولية لأقسام العربية تم تأسيسها في عام 2018، حيث وافق المجلس الدولي للغة العربية على تأسيس الجمعية في مؤتمره السابع الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر أبريل من عام 2018، بحضور رؤساء أقسام اللغة العربية من قارات العالم المختلفة. ومن أهم الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، تعزيز التبادلات الأكاديمية بين أقسام اللغة العربية والأقسام ذات الصلة بالدراسات والعلوم العربية.

وانضم قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية إلى عضوية الجمعية بالحصول على الموافقة على الانضمام من لجنة العضويات في العام الماضي.

والدكتور "نبيلة يون أون كيونغ" هي الوحيدة غير العربية من بين نواب الأمين العام الستة للجمعية الدولية لأقسام العربية.