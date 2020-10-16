الوكالة الكورية للتعاون الدولي وجامعة بني سويف التكنولوجية تبحثان زيادة التعاون

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استقبل الدكتور "سيد عبد القادر" رئيس جامعة "بني سويف" التكنولوجية المصرية، "أو يون كيوم" المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في مصر.

وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون بين الجامعة المصرية والوكالة الكورية، وتسليم المعامل الدراسية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة.

وخلال الزيارة، تقفد رئيس الجامعة الدكتور "عبد القادر" بصحبة مديرالوكالة الكورية المعامل الجديدة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي تزويد المعامل بالأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة في إطار الدعم الفني المقدم من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كوريا تك" لجامعة "بني سويف" بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والحكومة الكورية.

الجدير بالذكر أن المعامل الدراسية الجديدة تعد نقلة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجي في مصر، وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أفضل الجامعات التكنولوجية في الشرق الأوسط.