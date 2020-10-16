Da-hee：미안해, 오빠. 아깐 진짜 어쩔 수가 없었어.

اعتذر، لم يكن في وسعي فعل أي شيء قبل قليل.

알잖아. 우리 다음 달에 정직원 전환 있는 거.

كما تعلم. هناك فرصة للتحول إلى العمل بعقد ثابت الشهر المقبل.

아니, 나라 구하는 일 하는 건 아닌데.

بالطبع أنا لا أقوم بإنقاذ البلد أو شيء كهذا.

진짜 미안해. 화 풀어라, 어?

اعتذر جدا. فلتوقف غضبك، حسنا؟

화 풀고 내일 샵에서 봐 알았지? 잘 자, 새 신랑.

تخلص من غضبك وهيا نلتقي غدا في المتجر، حسنا؟ ليلة هنيئة يا عريسي.





شرح التعبير

التعبير مكون من جزئين أساسيين:

الأول، 화: بمعنى غضب، و화 باللغة الصينية تعني "نار" ما يعني هنا تشبيه الغضب بالنار وتُستخدم الكلمة في الجمل المعبرة عن الغضب بصيغتين مختلفتين وهما

화가 나다

ما يعني يشعر بالغضب

화를 내다

بمعنى يُظهِر الغضب أي ينفعل ويصيح.

والجزء الثاني ،풀어라 : من الفعل 풀다 وهو يعني يفك أو يحل شيئ ما.

وجاء التعبير هنا باسلوب التباسط الشديد في الحوار풀어라 والذي لا يمكن استخدامهِ إلا مع شخص مقرب جدا أو مع شخص أصغر في العمر...





شرح الأمثلة

엄마 나 정말 잘못 했어! 화 풀어 이제

أمي لقد أخطأت! توقفي عن الغضب الآن

يأتي الفعل 풀다 بصيغة 풀리다 أيضا أي صيغة المبني للمجهول.

꽃 사 주니까 화가 풀렸어

انتهى غضبي لأنه اشترى لي وردا.

والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن في الجملة الأول اتت كلمة "غضب" في مكان المفعول به! يعني أنا انهيت غضبي! ولكن في الجملة الثانية جاء كلمة "غضب" في موضع الفاعل بالجملة الكورية بمعنى انتهى غضبي.

يأتي الفعل 풀다 مع كلمات أخرى معبرة عن مشاعر سلبية مثل 긴장 بمعنى التوتر الشديد وحتى يأتي مع كلمة 피로 أي تعب جسدي. ويأتي بصيغتيه المباشرة والمبنية للمجهول كالتالي.

고민 그만하고 긴장 좀 풀어라

توقف عن التفكير واسترخ قليلا.

열심히 일을 한 사람들, 푹 자고 피로 풀어라

من عملوا بجد! ناموا جيدا وتخلصوا من تعبكم.



