ⓒ MECLOUDS HR

سنتعرف على شركة "ميكلاودس MECLOUDS" التي تقدم خدمة سفريات غير مباشرة قائمة على تقنيات الواقع الافتراضي.





مديرها التنفيذي "كيم صونغ ريونغ":

تقدم "ميكلاودس 메클라우즈" خدمة سفر عالمية من خلال صور ومقاطع فيديو بتقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة. لنفترض أنه لا يمكنك الذهاب إلى مكان بعيد بسبب قيود الوقت أو المال، ستتيح لك خدمتنا مشاهدة صور بزاوية 360 درجة مرسلة من شخص لديه كاميرا تعمل بتقنية الواقع الافتراضي في ذلك المكان، بمعنى أنه يمكنك استخدام الشخص الموجود هناك لاستكشاف الأماكن البعيدة من خلال معدات الواقع الافتراضي أو الهاتف المحمول. نأمل أن نصبح مزودا لمنصات أو محتويات تساعد الناس على مشاركة تجارب وذكريات جيدة.





قد يكون الناس غير معتادين إلى حد ما على خدمة السفر غير المباشر. يتقدم العميل بطلب للحصول على خدمة للقيام برحلة إلى مكان بعيد، ويزور شخص موجود هناك ذلك المكان نيابة عن العميل ويتلقى الرسوم المقررة مسبقا. يتم تنفيذ طلب العميل في الوقت الفعلي، لذلك تختلف هذه الخدمة عن الجولات التقليدية عبر الإنترنت. وقد جاءت فكرة هذه الخدمة للسيد كيم في أثناء تخطيط وإنتاج برامج البث لمدة 14 عاما، حيث وجد أن العديد من الناس يتخلون عن خططهم للرحلات الخارجية أو حضور المعارض أو الأحداث الأخرى لأسباب مختلفة، بما في ذلك الوقت والتكلفة. وكحل لهذه المشكلة، ابتكر خدمة السفر الافتراضي التي تعتمد على المطابقة ثنائية الاتجاه.





مديرها التنفيذي "كيم صونغ ريونغ":

تم تصميم خدمتنا القائمة على الموقع لربط العميل بشخص موجود في المكان المستهدف. عندما يرغب العميل في السفر إلى منطقة معينة، يقوم المؤدي في تلك المنطقة بنقل صور المنطقة إلى العميل. بمعنى آخر، يمكن للعميل الاستمتاع بتجربة السفر من خلال عدسة كاميرا الواقع الافتراضي التي يحملها المؤدي. أما في الجولات عبر الإنترنت، فإن الناس يشاهدون ببساطة الصور على شاشة ثنائية الأبعاد، ولا يمكنهم أن يطلبوا من مزود الخدمة عرض المزيد من المشاهد. ولكن باستخدام خدمتنا، قد يطلب العميل من المؤدي في الوقت الفعلي أن ينظر حول المنطقة عن كثب أو أن ينتقل إلى أماكن أخرى. وعند انتهاء الرحلة، يمنح العميل المؤدي بعض النقاط أو الرسوم. ومن خلال تجميع النقاط، يمكن للمؤدي كسب المال.





الشركة تسهل التواصل بين العملاء والأشخاص الموجودين في الأماكن المستهدفة، حيث يمكنهم في أثناء البث التواصل مع بعضهم البعض صوتيا أو من خلال رسائل مترجمة في الوقت الفعلي، وهو ما يعني عدم وجود حاجز لغوي. أيضا فإن العملاء أحرار في التعبير عن آرائهم بشأن الأماكن التي يرغبون في رؤيتها، ويمكن تسجيل ما شاهدوه وعرضه مجددا بعد تحميله من خادم سحابي. وفي هذه الأيام، من الصعب السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا. وهذا هو السبب في أن منصة السفر غير المباشرة ميكلاودس تجذب المزيد من الاهتمام.





مديرها التنفيذي "كيم صونغ ريونغ":

لقد أنشأنا حلا قائما على الواقع الافتراضي في الوقت الفعلي يعتمد على تقنية الجيل الخامس. هذه هي التكنولوجيا الرئيسية لدينا. علاوة على ذلك، نعمل على تطوير مميزات إضافية، بما في ذلك الضبط التلقائي لجودة الصورة والتشويش التلقائي للصور أو تقسيمها إلى وحدات بكسل في بيئة الجيل الخامس. ستمكّن المميزات التي تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز مستخدمي الخدمة من الحصول على معلومات مرئية أكثر تنوعا وبطريقة أسهل. نحن نحاول التطلع إلى المستقبل وإنشاء العديد من الخدمات المبتكرة بشكل استباقي. هذه هي نقطة قوتنا.





تنبأت شركة ميكلاودس باحتياجات عصر كورونا بدقة، وخططت لتقديم خدمة السفر غير المباشرة، ولكن في الواقع ليس من السهل تقديم هذه الخدمة، حيث إنه من الضروري وجود خدمات الاتصالات من الجيل الخامس لأي حل قائم على الواقع الافتراضي في الوقت الفعلي. لكن شبكات الجيل الخامس لا تزال غير كافية في العديد من البلدان. وأيضا، من الصعب العثور على مستخدمين لديهم معدات الواقع الافتراضي.





ⓒ MECLOUDS HR

مديرها التنفيذي "كيم صونغ ريونغ":

حتى العام الماضي، لم يكن الطلب على الخدمات غير المباشرة مرتفعا جدا، لكن عصر كورونا فتح الباب لتلك الخدمات، وهو ما أدى إلى زيادة الوعي بمنتجاتنا. لا تزال العديد من الدول، على عكس كوريا الجنوبية، تعاني من بنية تحتية ضعيفة في شبكات اتصالات الجيل الخامس. ولمعالجة هذه المشكلة، أضفنا ميزة إرسال صور ثنائية الأبعاد وقمنا ببناء نظام للسماح للناس بمشاركة الصور باستخدام هواتفهم المحمولة بدون معدات الواقع الافتراضي. وقمنا أيضا بإعادة ترتيب نظامنا بطريقة يمكن تنشيطها على كل من شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع وأيضا "إل تي إي". وكانت هناك مشكلة أخرى وهي صعوبة حصول المستخدمين على كاميرات الواقع الافتراضي، وقد حاولنا حل هذه المشكلة عن طريق إقراض سماعات الرأس وكاميرات الواقع الافتراضي، كما أنشأنا مشاركات تسويقية مع الشركات المصنعة لكاميرات الواقع الافتراضي في الخارج حتى نتمكن من تقديم منصتنا لأصحاب كاميرات الواقع الافتراضي وتشجيعهم على استخدام خدماتنا.





تقدمت هذه الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع بشأن تقنية التحكم في روبوت مزود بكاميرا الواقع الافتراضي لاستكشاف الأماكن التي يصعب الوصول إليها. وهي تستعد لخدمة تعليمية أيضا بحيث يمكن للناس تعليم بعضهم البعض. وهدف الشركة هو إثراء التجارب البشرية في زمن الاتصالات غير المباشرة. ويمكن استخدام خدمة ميكلاودس عن طريق تنزيل تطبيقها من متجر "غوغل بلاي". وتقول الشركة إنها سوف تستمر في تطوير خدمات مختلفة.





مديرها التنفيذي "كيم صونغ ريونغ":

مع تطور الهواتف الذكية، يبدو أن الناس أصبحوا أكثر تركيزا على الذات، حيث زاد شعورهم بالانفصال عن العالم من حولهم. لن تجعل تقنيتنا الناس يشعرون بالعزلة عن العالم الخارجي، لكنها ستساعدهم على الالتقاء مع بعضهم البعض ومشاركة ذكرياتهم. خدمتنا مصممة لحل مشكلة المعلومات المرئية المحدودة للأماكن البعيدة. نأمل أن يستفيد الناس من خدمتنا الجديدة تماما وغير المسبوقة. نأمل أيضا في إنشاء طريقة جديدة لاستكشاف العالم في عصر التواصل غير المباشر، وسوف ننمو لنصبح مزودا للمحتويات من اجل خلق ذكريات رائعة للناس في جميع أنحاء العالم.





تمكن العديد من الناس من صنع ذكريات جديدة بالفعل من خلال خدمة ميكلاودس، فعلى سبيل المثال، اندهش عملاء هذه الشركة من المشاهد المذهلة للشفق القطبي في القطب الشمالي، كما تمكن بعض الناس الذين يعانون من إعاقات جسدية من حضور الأحداث المدرسية لأبنائهم في الوقت الفعلي وأن يستمتعوا بأول تجربة من هذا القبيل. ولذلك نأمل أن تساعد هذه الشركة المزيد من الناس في كل مكان على مشاركة ذكريات جيدة مع بعضهم البعض، وتجاوز الزمان والمكان وقيودهما المادية.