إس إم الترفيهية تطلق فرقة نسائية جديدة في نوفمبر

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من المقرر أن تطلق شركة "إس إم" الترفيهية فرقة نسائية جديدة في شهر نوفمبر القادم.

ولا يعرف سوى القليل عن الفرقة بخلاف اسمها "إيسبا" الذي يأتي من الكلمات الإنجليزية "أفاتار، وتجربة، وجانب".

وستكون فرقة "إيسبا" أول فرقة جديدة تطلقها شركة "إس إم" منذ إطلاق فرقة "إين سي تي" عام 2016، وأول فرقة نسائية جديدة منذ إطلاق فرقة "ريد فيلفت" عام 2014.