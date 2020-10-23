بي تي إس تفوز بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز بيلبورد

الدكتور عمر فيصل الثويني: سلامٌ عليك يا عراق
2020-10-23
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-28
فازت فرقة "بي تي غس" بجائرة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية لهذا العام الذي أقيم يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري في مسرح دولبي في لوس أنجلوس دون حضور الجمهور.
وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تفوز فيها الفرقة بهذه الجائزة منذ عام 2017.
2020-10-23
2020-10-23
2020-10-23
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