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بي تي إس تفوز بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز بيلبورد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-28

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

فازت فرقة "بي تي غس" بجائرة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية لهذا العام  الذي أقيم يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري في مسرح دولبي في لوس أنجلوس دون حضور الجمهور.

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تفوز فيها الفرقة بهذه الجائزة منذ عام 2017.

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