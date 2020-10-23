المطرب تشين عضو فرقة إكسو ينضم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

الدكتور عمر فيصل الثويني: سلامٌ عليك يا عراق
2020-10-23
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-28
انضم المطرب "تشين" عضو فرقة "إكسو" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية يوم السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقبل انضمامه للجيش ، كشف المطرب "تشين" عن ألبومه الجديد بعنوان "هيلو" يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
وقد أعلن "تشين" زواجه في شهر يناير الماضي.
2020-10-23
2020-10-23
2020-10-23
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