المطرب تشين عضو فرقة إكسو ينضم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

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انضم المطرب "تشين" عضو فرقة "إكسو" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية يوم السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وقبل انضمامه للجيش ، كشف المطرب "تشين" عن ألبومه الجديد بعنوان "هيلو" يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

وقد أعلن "تشين" زواجه في شهر يناير الماضي.