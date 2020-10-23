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إطلاق فرقة شبابية سباعية جديدة في نوفمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-28

من أغانى القمة


من المقرر أن تبدأ فرقة "إن هايبن" الشبابية الجديدة  المكونة من 7 أعضاء نشاطها في شهر نوفمبر القادم.  وقد تم اختيار أعضاء الفرقة السبعة من خلال مسابقة غنائية تلفزيونية نظمتها شركة "سي جي" الترفيهية وشركة "بيغ هيت" الترفيهية.

وقد جذبت الفرقة أكثر من 3 ملايين من متابعي قناتها الخاصة على منصة نادي محبي شركة "بيغ هيت" قبل انطلاق نشاطها الغنائي. 

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