إطلاق فرقة شبابية سباعية جديدة في نوفمبر

الدكتور عمر فيصل الثويني: سلامٌ عليك يا عراق
2020-10-23
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-28
من المقرر أن تبدأ فرقة "إن هايبن" الشبابية الجديدة المكونة من 7 أعضاء نشاطها في شهر نوفمبر القادم. وقد تم اختيار أعضاء الفرقة السبعة من خلال مسابقة غنائية تلفزيونية نظمتها شركة "سي جي" الترفيهية وشركة "بيغ هيت" الترفيهية.
وقد جذبت الفرقة أكثر من 3 ملايين من متابعي قناتها الخاصة على منصة نادي محبي شركة "بيغ هيت" قبل انطلاق نشاطها الغنائي.
2020-10-23
2020-10-23
2020-10-23
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;