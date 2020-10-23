جدل بعد طلب عروس من والد صديقتها مرافقتها عند دخول قاعة الزفاف

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في حفلات الزفاف الكورية يدخل العريس أولا وسط تجمع الضيوف، ثم تدخل العروسة برفقة والدها بصحبة الموسيقى هذا هو المشهد العادي الذي نراه في حفلات الزفاف عادة وبعد أن ينقل والدها يدها إلى العريس، يرجع إلى مقعده في الأمام ليراقب الحفلة إذا كانت العروسة يتيمة، فيدخل احيانا احد اعمامها ومن يجلس في مقعد والدها ولكن بدون الوالد إذا دخلت العروسة لوحدها، وظل مقعده خاليا فهذا يكون غير مقبولا او غريبا بالنسبة للكوريين في هذا السياق قبل أيام وُضع خبر أثار اهتمام الناس وحسب كاتبة الخبر، فإن صديقتها ستتزوج قريبا وطلبت من والد هذه الكاتبة حضور حفلة زفافها ومرافقتها عند دخول القاعة، والجلوس في مقعد الوالد لأن والدها غير موجود وهذا هو سبب طلبها من والد صديقتها فقد ظلتا صديقتين مقربتين منذ الطفولة وسبب عدم وجود والد العروسة هو طلاقه مع والدتها. ولذلك اعتبرت والد صديقتها بمثابة والدها، عن رأي الكوريين في هذه المسألة أغلبهم يعبرون عن معارضتهم وينصحون بدخول العروسة مع أي أحد من أقاربها الرجال ويرون أن مرافقة والد صديقتها أمر غير مناسب فهذه المسألة قد تحدث في أحيان كثيرة في المجتمع الكوري خاصة في هذه الأيام التي نشهد فيها نسبة عالية من الطلاق.

يذكر ان هناك مسألة أخرى فيما يتعلق بحفلات الزفاف في حالة عدم وجود الكثير من الأقارب والأصدقاء للعريس أو العروسة يكفي إقامة حفلة بحضور عدد قليل أغلب العرسان لا يريدون ذلك وبالتالي يقمون بتوظيف بعض الأشخاص الغرباء لحضور حفلة الزفاف ولعب دور الأصدقاء أو الأقرباء أو الزملاء بل وحتى الوالدين.

وفي استبيان أخير أجري في هذا الشأن أجاب سبعة من بين كل عشرة مواطنين بأنهم يوافقون على توظيف غرباء خلال إقامة حفلات الزفاف، تجدر الاشارة الي أن الشعب الكوري يولي أهمية قصوى لحفلات الزفاف في الحقيقة يكون لدى والدي العروسين والحاضرين أدوار كثيرة في حفلات الزفاف حيث تدخل والدتا العروسين أولا لإشعال شموع تعلن عن بدء إقامة حفلة الزفاف أما الحضور فيستقبلون دخول العروسين بهتافات وتصفيقات هائلة وفي أثناء الحفلة يعبر العروسان عن شكرهما نحو والديهما أمام الحاضرين الان ألغيت كل حفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا.