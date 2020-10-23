وزير الثقافة الكوري يُشارك في المنتدي العالمي لتحديات الملكية الفكرية

ⓒ YONHAP News

صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بأن وزير الثقافة "بارك يانغ او" حضر المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية الذي عُقد عبر الإنترنت وشارك في المنتدى ثلاثة وثلاثون جهازا بما في ذلك المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب رؤساء الأجهزة المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية في دول مجموعة العشرين، ومن جانب كوريا شاركت الوزارة ومكتب الملكية الفكرية الكوري، كممثليْن لقطاعي حقوق النشر وحقوق الملكية الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى تم تنظيمه ضمن مباحثات مجموعة العشرين التي ستعقد الشهر القادم في السعودية من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية ليصبح الأول من نوعه وألقى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي كلمة افتتاح للمنتدى ثم ألقى كلمات ترحيب كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية "عبدالعزيز بن محمد السويلم" والأمين العام الجديد للمنظمة الدولية "دارين تانغ 다렌 탕 " والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غبريسوس " وتناول المنتدى موضوعات عديدة تتعلق بتنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية وتبادل سياساتها ونشر المعلومات المرتبطة بالملكية الفكرية تحت شعار سبل مكافحة أزمة جائحة كورونا في مجال الملكية الفكرية. أما الوزير الكوري فقد أكد على أهمية هذا المنتدى الرامي إلى تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لمجموعة الشعرين من أجل التغلب على تداعيات الجائحة، وشرح السياسات الكورية الخاصة بالملكية الفكرية من أجل التكيف مع مقتضيات عصر التعاملات غير المباشرة، وبعد التغلب على فيروس كورونا.