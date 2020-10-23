إلغاء جميع فعاليات مهرجان بوسان السينمائي التي تقام في الخارج





يواصل مهرجان بوسان السينمائي الدولي بيع كل تذاكره، منذ افتتاحه في جو هادئ وفي هذا الإطار يجري تنظيم فعالية بعنوان "حوار مباشر بين المخرجين والممثلين والمشاهدين" في ظل انقطاع الاتصالات الاجتماعية نتيجة لجائحة كورونا قال مسؤول في لجنة تنظيم المهرجان إنه كان من غير الواضح إمكانية تنظيم الفعالية خارج الإنترنت بسبب وباء كورونا، ولكن حضر إليها جميع المخرجين والممثلين لأربعة وأربعين فيلما كوريا أي بنسبة مائة بالمائة، مما أدهش منظمي المهرجان، وأكد على أن ذلك خير دليل على رغبة رجال السينما في الاتصال مع المشاهدين ولمنع تفشي الفيروس تم إلغاء جميع الفعاليات التي كانت تقام في الهواء الطلق، بينما تم السماح بحجز خمسة وعشرين بالمائة فقط من المقاعد في دور السينما ولهذا فإن جو مهرجان هذا العام يختلف كثيرا عن أجواء الأعوام السابقة التي كانت ساخنة نتيجة من خلال تجمع الكثير من السياح والمشاهدين معا في دور السينما خلال فترة انعقاد المهرجان وقال عدد من المشاهدين إنهم يستطيعون التركيز على مشاهدة الأفلام فقط نتيجة لإلغاء الفعاليات المقامة في الهواء الطلق وقالت المشاهدة "لي جين هي이진희" المقيمة في مدينة بوسان إنها استطاعت التركيز على مشاهدة الأفلام فقط هذا العام بسبب انعدام الفعاليات وذكرت أن المنافسة في حجز التذاكر كانت شديدة للغاية ورغم ذلك نجحت في حجز تذاكر عشرة أفلام، وهو ما يعد ضعفي ما شاهدته العام الماضي، تعتزم لجنة تنظيم المهرجان بذل أقصى الجهود لتعزيز التدابير الاحترازية حتى يوم اختتام المهرجان الذي سيصادف الثلاثين من هذا الشهر ليصبح نموذجا مثاليا للمهرجانات السينمائية الدولية.

في هذا السياق قال مسؤول في اللجنة إن مهرجان بوسان يعتبر المهرجان الدولي الوحيد الذي ينظم بعض فعالياته خارج الإنترنت حتى ولو بحجم صغير، مؤكدا على أن دور مهرجان بوسان الدولي هو إتاحة الفرصة لرجال السينما والمشاهدين للالتقاء ببعضهم البعض.