90% من محبي الكي بوب خارج كوريا

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ترتفع شعبية أغاني الكي بوب في الخارج يوما بعد يوم، بحيث أصبح عدد محبي الأغاني الكورية الأجانب أكبر من عدد محبيها المحليين كما تختلف درجات شعبية فرق الكي بوب من بلد إلى آخر، مما يشير إلى إمكانية توسع الكي بوب فحسب تحليل عدد مرات مشاهدة الفيديوهات عبر يوتيوب العام الماضي، كانت بي تي إس تتمتع بشعبية أكثر في أمريكا كما جاء في هذا التحليل أن فرقة "بلاك بينك" حظيت بشعبية أكثر في إندونيسيا، بينما فازت فرقة "توايس" بشعبية أكثر في اليابان وبلغت نسبة المشاهدين المحليين للفيديوهات حول كي بوب عبر يوتيوب 10% فقط، بينما كان تسعون بالمائة منهم مقيمين في الخارج.

يُشار الى أن تطبيق تويتر الذي يتم عبره الاتصالات باستخدام النصوص والفيديوهات القصيرة، شهد ايضا نفس الأحصائيات حيث كان خمسة وثمانون بالمائة من إجمالي الحوارات حول الكي بوب التي بلغت ستة مليارات ومائة مليون حالة في العام الماضي، من الحوارات الجارية بين محبي الكي بوب المقيمين في الخارج، وقال السيد "كيم هونغ كي 김홍기 " إنه فوجئ من خلال رسم خريطة الكي بوب بأن عشرة بالمائة منها فقط في كوريا، بينما يُستهلك تسعون بالمائة منها في الخارج، مما جعله يظن أن الكي بوب ليست أغنيات كورية فقط وقد زادت كمية الحوارات المتعلقة بالكي بوب عبر تويتر زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية ويمكن القول إن قوة الاتحاد وثقافة التشارك اللتين يمتاز بهما الكي بوب عززت مكانتها باعتبارها ظاهرة ثقافية متميزة على مواقع التواصل الاجتماعي مما يشير إلى زيادة إمكانية انتشارها في جميع أنحاء العالم.