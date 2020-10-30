كويكا تعمل على إنشاء مستشفى في العراق

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أعلنت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" أنها تعمل حاليا على إنشاء مستشفى من 70 سريرا في العاصمة العراقية بغداد بتكلفة تزيد عن 16 مليون دولار.

وقالت كويكا إنها تدعو الشركات لتقديم مناقصة لإنشاء المستشفى العراقي ـ الكوري التخصصي للعناية الحرجة والذي سيكون في مدينة الطب بالعاصمة على مساحة 6,144 مترا مربعا، مشيرة إلى أن المستشفى سيضم 70 سريرا في وحدة للعناية المركزة.

وأوضحت أن التكلفة المتوقعة للمشروع هي 16 مليونا و29 ألف دولار وبمدة إنجاز تصل إلى 22 شهرا، مؤكدة أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال برنامج المساعدات والمنح المقدمة من الحكومة الكورية.

الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية كانت قد أعربت العام الماضي عن رغبتها في بناء المستشفى إلى جانب تنفيذ مختلف مشروعات التعاون في المجال الصناعي ونقل الخبرة والتكنولوجيا إلى العراق لتأسيس خطوط إنتاج للمصانع الكبرى الكورية في العراق للاستفادة من العمالة العراقية وإدخال الخبرات العالمية في مجال الصناعة العراقية.