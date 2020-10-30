من المتوقع إنشاء سرادق كوري تقليدي في العاصمة الجزائر العام القادم

سارة الخطيب: جاذبية اللغة الكورية في سلاستها
2020-10-30
#أخبار كورية عربية l 2020-10-30
صرحت جامعة جونبوك الكورية مؤخرا بأنها أبرمت اتفاقية للتعاون مع شركتي بيراميد وديه جين المتخصصتين في إنشاء البيوت الكورية التقليدية من أجل المساهمة في نشر البيوت الكورية التقليدية في الخارج.
وتنفيذا للاتفاقية، تخطط الجامعة الكورية لإبرام مذكرة للتفاهم مع جامعة الجزائر لإنشاء سرادق بأسلوب الهندسة المعمارية الكورية التقليدية في العاصمة الجزائر حتى شهر أبريل من العام القادم.
كما تنوي تعريف الشعب الجزائري بجودة البيوت الكورية التقليدية المتمثلة في بيئة الإقامة المستدامة والصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون. كما تخطط لتقديم مختلف الخدمات من أجل نشر موجة الثقافة الكورية "هالليو" هناك.
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
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