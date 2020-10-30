تنظيم الأسبوع الكوري الإماراتي للرعاية الصحية

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نظمت جمعية التجارة الكورية فعالية "الأسبوع الكوري الإماراتي للرعاية الصحية" عبر الفيديو خلال يومي 26 و27 من هذا الشهر بالتعاون مع وزارة الشركات المتوسطة والصغيرة، ومنطقة كانغ نام في سيول، وغرفة أبوظبي للصناعة والتجارة.

وتم تنظيم الفعالية للترويج لنجاح كوريا في مكافحة وباء كورونا وهو ما يحظى باهتمام كبير في الخارج، ودعم الشركات الكورية لدخول سوق الرعاية الصحية في الدول العربية.

وقد شارك في الفعالية خمسون شركة كورية ترغب في دخول سوق الإمارات الطبية، وخمسون شركة إماراتية بيولوجية، إلى جانب عدد كبير من الإماراتيين المهتمين بالحجر الصحي الكوري.

وألقى "يانغ او سُنغ " مدير المركز الصحي في منطقة كانغ نام كلمة في الفعالية قال فيها إنه من المتوقع تعزيز التعاون في الرعاية الصحية بين كوريا والإمارات بفضل البنية التحتية الطبية الممتازة وخبرة كوريا في الحجر الصحي.

كما قالت "نبيلة هلال المهيري" مدير عام غرفة أبوظبي إن تنظيم الملتقى الذي يجمع روّاد القطاع الصحي وأهم المستثمرين في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة مع نظرائهم في الإمارات، يستهدف استكشاف فرص الاستثمار في القطاع الصحي في العاصمة أبوظبي.

كما قال "نيل ديفيد كلارك" مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي بالإنابة في دائرة الصحة إن جائحة كورونا أدت إلى زيادة أهمية التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وأن أبوظبي ترحب بدخول واستثمار الشركات الكورية الممتازة في مجال الرعاية الصحية في الامارات.

وفي اليوم الثاني من الفعالية جرت استشارات عبر الفيديو بمشاركة خمسين شركة كورية متخصصة في أدوات تشخيص فيروس كورونا، وإنتاج الكمامات والقفازات والمعدات والأجهزة الطبية، مع عشرين شركة في الإمارات ومنطقة الشرق الاوسط.