تريجر تعود بأغنية هيب هوب

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ستعود فرقة "تريجر" الشبابية بأغنية هيب هوب جديدة.

وقالت شركة "واي جي" الترفيهية إن فرقة "تريجر" ستكشف عن ألبومها المنفرد الثالث الجديد بعنوان "الخطوة الأولى: الفصل الثالث" يوم السادس من شهر نوفمبر القادم.

وقد سبق وأن أصدرت الفرقة ألبومها المصغر الثاني بعنوان "الخطوة الأولى: الفصل الثاني" يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي. وقد تم ترسيم فرقة "تريجر" يوم السابع من شهر أغسطس الماضي، حيث حطم الفيديو الموسيقي لأغنيتها الأولى "ولد" المليون مشاهدة في أول ساعتين فقط من نشره، وحصل على أكثر من 600 ألف إعجاب.