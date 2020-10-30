توايس تتصدر قوائم آيتيونز في 32 دولة بألبومها الجديد

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تصدرت فرقة "توايس" قوائم "آيتيونز" في 32 دولة في العالم بألبومها الكامل الثاني الجديد بعنوان "عينان مفتوحتان" الذي تم الكشف عنه يوم الحادي عشر من أكتوبر الجاري، كما تصدر ألبوم الفرقة الجديد قوائم الموسيقى الكورية، منها قائمتا"هان تور" و"غاون".

وسجلت أغنية "لا أستطيع التوفق عني" التي هي الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة الجديد 32 مليونا من عدد مرات مشاهدة فيديوها الموسيقي على يوتيوب خلال يوم واحد من الكشف عنها.