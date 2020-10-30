سيا جونسو يعود بألبوم مصغر جديد





أعلنت شركة "سي جي" الترفيهية أن المطرب "سيا جونسو" سيعود للساحة الغنائية بإصدار ألبومه المصغر الثاني الجديد بعنوان "بيت أه بيت" يوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل.

ويضم هذا الألبوم 4 أغنيات، منها أغنيتان راقصتان واغنيتان أخريان خفيفتا اللحن. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المطرب "جونسو" ألبوما جديدا منذ إصدار ألبومه المصغر الأول عام 2017.

ويخطط المطرب "جونسو" لإجراء لقاء مع معجبيه قريبا من خلال عرض غنائي افتراضي احتفاء بإصدار ألبومه الجديد.