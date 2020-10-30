نعيين مونستا إكس سفيرا ترويجيا للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

سارة الخطيب: جاذبية اللغة الكورية في سلاستها
2020-10-30
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-29
قالت شركة "ستارشيب" الترفيهية إن فرقة "مونستا إكس" قد تم تعيينها سفيرا ترويجيا للدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد التي ستعقد في شهر ديسمبر القادم.
ويقام المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد كل عامين، حيث سيتم إقامة مؤتمر هذا العام بتنظيم مشتركة بين الهيئة الكورية لمكافحة الفساد والحقوق المدنية، وبطريقة افتراضية بسبب كورونا.
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
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