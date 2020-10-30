إطلاق فرقة شبابية جديدة في نوفمبر





من المقرر أن تطلق شركة "بوكيت دول ستيوديو" الترفيهية فرقة شبابية جديدة تتكون من 9 أعضاء تحت اسم "بي إيه إي 173" يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل بإصدار ألبوم مصغر هو الأول بعنوان "سبارك".

وكانت الشركة قد كشفت عن مفاطع فيديو تشويقية منذ فترة لكل عضو للفرقة على مراحل، وأعلنت يوم التاسع والعشرين من أكتوبر موعد إطلاق الفرقة.

ويقوم أعضاء الفرقة التسعة بإجراء تواصل مع معجبيهم عبر مدونة "نيفر في لايف" .