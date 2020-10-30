عودة سي إيل العضوة السابقة في فرقة تو إن إي وان كمطربة منفردة

ⓒ YONHAP News

أقامت المطربة "سي إيل" العضوة السابقة في فرقة "تو إن إي وان" عرضا غنائيا مصغرا للترويج لألبوميها المصغرين بعنوان "هوا" و"خمسة نجوم" يوم التاسع والعشرين من أكتوبر، معلنة بذلك عودتها كمطربة منفردة.

وكانت "سي إيل" قد كشفت عن ألبومها المصغر بعنوان "باسم الحب" في شهر ديسمبر من العام الماضي.