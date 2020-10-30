الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

عودة سي إيل العضوة السابقة في فرقة تو إن إي وان كمطربة منفردة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-30

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

أقامت المطربة "سي إيل" العضوة السابقة في فرقة "تو إن إي وان" عرضا غنائيا مصغرا للترويج لألبوميها المصغرين بعنوان "هوا" و"خمسة نجوم" يوم التاسع والعشرين من أكتوبر، معلنة بذلك عودتها كمطربة منفردة.

وكانت "سي إيل" قد كشفت عن ألبومها المصغر بعنوان "باسم الحب" في شهر ديسمبر من العام الماضي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;