عودة سي إيل العضوة السابقة في فرقة تو إن إي وان كمطربة منفردة

سارة الخطيب: جاذبية اللغة الكورية في سلاستها
2020-10-30
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-30
أقامت المطربة "سي إيل" العضوة السابقة في فرقة "تو إن إي وان" عرضا غنائيا مصغرا للترويج لألبوميها المصغرين بعنوان "هوا" و"خمسة نجوم" يوم التاسع والعشرين من أكتوبر، معلنة بذلك عودتها كمطربة منفردة.
وكانت "سي إيل" قد كشفت عن ألبومها المصغر بعنوان "باسم الحب" في شهر ديسمبر من العام الماضي.
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
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