تحسن كبير في توقعات الاقتصاد الكوري

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تبين أن مؤشر ثقة المستهلكين ومؤشر ثقة الشركات في كوريا الجنوبية قد شهدا تحسنا كبيرا بشكل متزامن.

وطبقا لنتائج مسح لثفة المستهلكين الذي أجراه البنك المركزي الكوري، زاد مؤشر ثقة المستهلكين لشهرأكتوبر الجاري بـ17 نقطة، فيما زاد مؤشر ثقة الشركات الكورية بـ10 نقاط مقارنة بالشهر الأسبق.

وأشارت نتائج المسح إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين لأكتوبر بلغ 83 نقطة، بعد أن كان 66 نقطة في شهر سبتمبر الماضي. وبهذا، سجل مؤشر ثقة المستهلكين أعلى مستويات الزيادة، منذ أن سجل زيادة بـ22 نقطة في شهر مايو عام 2017، أي بعد شهر واحد من تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين".

وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين حول مستقبل الاقتصاد بعد ستة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستهليكن قد شهد تحسنا لدى جميع الفئات بغض النظر عن مهنهم وأعمارهم، ولكن من المؤسف أن المؤشر ظل في مستوى يقل عن 100 نقطة بكثير.

ومن ناحية أخرى، وفقا لنتائج مسح أجراه البنك المركزي الكوري على ألفين و823 شركة كورية، سجل مؤشر ثقة الشركات لجميع الصناعات في أكتوبر الجاري 74 نقطة، بارتفاع قدره 10 نقاط مقارنة بالشهر الأسبق.

الجدير بالذكر أن مؤشر ثقة الشركات لجميع الصناعات قد بلغ 75 نقطة في مسح أجري في شهر يناير الماضي قبل تفشى فيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وقد ظل المؤشر يسجل ارتفاعا لمدة أربعة أشهر متتالية من مايو إلى أغسطس، ثم انخفض في سبتمبر بسبب عودة انتشار فيروس كورونا، لكنه انتعش بعد ذلك مرة أخرى، وسجل أكبر نمو شهري منذ أبريل من عام 2009.

وقال البنك المركزي الكوري إنه من الصعب الحكم على أن الاقتصاد الكوري قد انتعش ووصل إلى مستواه السابق قبل تفشى فيروس كورونا، على اعتبار أن حالة عدم اليقين التي تتعلق بما قد يحدث في المستقبل للاقتصاد الكوري مازالت قائمة بسبب جائحة كورونا.

وفي الواقع، استطاع الاقتصاد الكوري تسجيل نمو إيجابي في الربع الثالث من هذا العام بعد أن سجل نموا سلبيا في الربعين الأول الثاني على التوالي.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الثلاثاء الماضي أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبلاد نما بنسبة 1.9% في الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع الربع السابق.

وقد سبق وأن حقق الاقتصاد الكوري نموا سلبيا بنسبة 1.3% في الربع الأول، و3.2% في الربع الثاني من هذا العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2008.

ويعزى معدل النمو الإيجابي في الربع الثالث إلى التاثير الأساسي للنمو السلبي للربعين السابقين، لكن الشيء المثير للاهتمام هو أن الاقتصاد الكوري انتعش مرة أخرى، وبالتالي يمكننا أن نتوقع انتعاشا اقتصاديا خلال النصف الثاني من هذا العام.

وكان البنك المركزي قد توقع في شهر أغسطس الماضي أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% هذا العام، على أن يتم تسجيل متوسط معدل نمو بأكثر من 1.5% في الربعين الثالث والرابع.