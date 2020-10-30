وفاة لي كون هي رئيس مجموعة سام سونغ

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توفي "لي كون هي" رئيس مجموعة "سام سونغ" صباح يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 78 عاما. وقد نجح "لي" الراحل في ترقية مجموعة "سام سونغ" التي كانت غير معروفة في السوق العالمية، لتصبح شركة عالمية رائدة.

وكان "لي كون هي" قد دخل في غيبوبة بسبب احتشاء في عضلة القلب في منزله في شهر مايو عام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم تلقى علاجا في مركز "سام سونغ"، يعرف باسم الدعامة القلبية لتنشيط الدورة الدموية، وظل هناك لست سنوات و5 أشهر حتى وفاته.

وشيعت عائلة "لي" جثمانه يوم الأربعاء الماضي، حيث أقامت جنازة على نطاق ضيق في قاعة عزاء بمركز "سام سونغ" الطبي.

وكان "لي كون هي" قد تولى رئاسة مجموعة "سام سونغ" عام 1987 بعد وفاة والده "لي بيونغ تشول" مؤسس المجموعة.

وولد "لي" في عام 1942 في مدينة "ديغو" وتخرج في المدرسة الثانوية في سيول، وواصل دراسته في جامعة "واسيدا" اليابانية ثم جامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، وبدأ أعماله كوريث لوالده في عام 1978 الذي تم فيه تعيينه نائبا لرئيس شركة "سام سونغ" للتجارة.

وبعد توليه رئاسة مجموعة "سام سونغ" في عام 1987، أعلن "لي كون هي" الإدارة الجديدة للمجموعة في عام 1993، واضعا حجر الأساس لترقية "سام سونغ" لتصبح شركة رائدة.

وقد اشتهر "لي" بقوله لموظفي "سام سونغ" في عام 1993: "هيا تغير كل شيء باستثناء زوجاتنا وأطفالنا"، مما جعل "سام سونغ" التي كانت في المرتبة الثالثة من بين الشركات الكورية آنذاك، خامس أكبر علامة تجارية على مستوى العالم.

وفي الواقع، قام "لي" في عام 1995 بحرق جميع الهواتف المحمولة التي كان فيها خلل فني أمام الآلاف من موظفي شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، الأمر الذي كان نقطة تحول لتكون الشركة من أكثر مصنعي المنتجات الإلكترونية جودة في العالم. فقد احتلت "سام سونغ" للإلكترونيات المرتبة الأولى في السوق العالمية لأجهزة التلفزيون متغلبة على شركة "سوني" اليابانية عام 2006، واحتلت المرتبة الأولى أيضا في سوق الهواتف الذكية متغلبة على "آبل" الأمريكية.

وبلغ عدد منتجات "سام سونغ" التي احتلت مركز الصدارة في السوق العالمية أكثر من 20 نوعا، منها أشباه الموصلات، وهو ما مكن "سام سونغ" من أن تكون شركة تبلغ قيمتها الإجمالية 390 تريليون وون في عام 2012، بعد أن كانت تريليون وون فقط في عام 1987.