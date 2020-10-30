الرئيس الكوري يتعهد باتخاذ تدابير لإنعاش الاقتصاد

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ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الأربعاء الماضي خطابا أمام البرلمان بشأن خطة ميزانية العام القادم، تعهد فيه بتركيز كل طاقة البلاد على تحقيق الاستقرار القوي لوضع كورونا، وإنعاش الاقتصاد.

وقد تركز خطاب الرئيس "مون" على القضايا الاقتصادية، حيث وصف الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا بأنها أزمة غير مسبوقة دفعت الاقتصاد العالمي إلى حافة الانهيار. وجدد عزمه القوي تنفيذ الصفقة الكورية الجديدة، مشيرا إلى أن عصر ما بعد أزمة كورونا سيكون فرصة ذهبية لكوريا الجنوبية للمضي قدما لتكون دولة رائدة عالميا.

وأضاف الرئيس "مون" أنه قد حان الوقت لاتخاذ تدابير خاصة بزيادة الحيوية الاقتصادية من أجل وضع الاقتصاد الكوري على مسار نموه الطبيعي في العام القادم، مؤكدا أنه سيضع الأولوية في سياسات الحكومة على الإنعاش السريع والقوي.

وأشار إلى أن خطة ميزانية العام القادم التي تبلغ قيمتها 555.8 تريليون وون، تهدف إلى تحقيق قفزة للدخول إلى مصاف الدول الرائدة متغلبة على أزمة كورونا، موضحا أن الميزانية سيتم استخدامها في إحياء الاستثمارات، وتوسيع البنية التحتية المعيشية، وزيادة الصادرات، وتنويع أسواق التصدير، إلى جانب الاستقرار في الوظائف وخلق وظائف جديدة.

وفيما يخص إصلاح النيابة العامة، دعا الرئيس "مون" البرلمان إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هيئة للتحقيقات الجنائية في قضايا فساد كبار الموظفين الحكوميين.

أما عن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، فقد أكد الرئيس على ضرورة التعاون بين الكوريتين لمواجهة الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية. وقال إن مقتل مسؤول حكومي كوري جنوبي على يد جنود كوريين شماليين في البحر الغربي قد تسبب في قلق الشعب، لكنه وسف ذلك الحادث بأنه كان فرصة لتأكيد أهمية إرساء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية. كما أكد أنه على لم يطرأ أي تغيير في موقف الحكومة الداعي إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار.

ويرى المراقبون أن خطاب الرئيس "مون جيه إين" استهدف التأكيد على عزمه بذل كل الجهود لتحقيق قفزة جديدة للاقتصاد الكوري في العام القادم، مستغلا الأزمة الناتجة عن تفشى فيروس كورونا كفرصة للبلاد للمضي قدما نحو المستقبل.