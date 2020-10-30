장옥자: 어머나 어머나 어머나 설마 형부,

يا إلهي يا إلهي يا إلهي، من غير المعقول أن تكون أختى

언니 나쁜 생각 그런 건 아니겠죠? 그쵸

فكرت بشكل سيء، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟

송영달: 에헤이 또 또 너무 나간다 또 이런.

لا، لا، أنت تبالغين مرة أخرى، ما هذا.

장옥자: 아닐 거야. 아니어야 돼.

بالتأكيد لم تفعل. يجب ألا تفعل.

어머 어머 어떡해요. 형부 나는 언니 없으면 못 살아요.

يا إلهي يا إلهي، ماذا أفعل؟ أنا لا يمكنني العيش من غيرها.

송영달: 에헤이 진정해, 처제 좀.

ما هذا، اهدئي قليلا. تمالكي نفسك.

그 사람 그럴 사람 아닌 거 뻔히 알면서. 왜 그래, 거 사람?

بكل تأكيد هي ليست من هذا النوع ما الأشخاص، لماذا تفعلين هذا؟





شرح التعبير

يتكون تعبير اليوم من كلمة واحدة وهي진정해 من الفعل진정하다 بمعنى يهدأ.





شرح الأمثلة

그만 울고 진정해

توقف عن البكاء واهدأ قليلا.

사모님! 진정하세요!

اهدئي يا سيدتي!

و사모님 لقب كان يطلق في العادة على زوجة شخص ِعالي المقام والمنصب ولكنها حاليا تستخدم كلقب لأي امرأة متزوجة تقريبا!

아저씨 왜 그래요? 진정하세요!

في هذا الموقف يوجد رجل يصيح ويغضب فيقول له شخص آخر "يا سيدي لماذا تفعل هذا اهدأ قليلا".



