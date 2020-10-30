ازدياد عدد الاشخاص الذين يمارسون مونغ ديه ري غي

ⓒ Getty Images Bank

في كوريا في الوقت الحاضر يقضي عدد متزايد من الناس أوقات فراغهم في القيام بما يسمى "مونغ ديه ري غي멍 때리기" حيث يحدق الناس في مكان واحد دون تفكير بدلا من ممارسة لعبة صاخبة، ويستمتع بها العديد من الأشخاص حيث أن هناك أشكال مختلفة لـ"مونغ ديه ري غي"، مثل "بول مونغ 불멍" وهو عبارة عن الجلوس بصمت أمام النار دون أي تفكير، و"سان مونغ 산멍" وهو عبارة عن قضاء الوقت بصمت في أثناء النظر إلى الجبل، و"مول مونغ 물멍" هو قضاء الوقت دون فعل أي شيء لفترة أمام الماء مثل بحيرة أو بحر أو مشاهدة حوض الأسماك لفترة دون تفكير أو تحرك.

يقول الخبراء إنه مع انتشار ثقافة عدم التواصل وجها لوجه بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة عدد الناس الذين تعبوا من التباطؤ الاقتصادي، أصبحت "멍때리기" ثقافة جديدة للاسترخاء بين الناس حيث إنهم يفضلون قضاء الوقت بهدوء عن طريق الجلوس دون فعل أي شيء.

وفقا لمسح حديث أجرته صناعة التوزيع بعد تفشي فيروس كورونا زاد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين يستمتعون بـ "بول مونغ" أي مشاهدة حرق بعض الأخشاب خلال التخييم في إجازة أو في عطلات نهاية الأسبوع، وفي الواقع، في حالة "إي مارت"، وهو أحد مراكز التسوق الشهيرة، ارتفعت مبيعات معدات التخييم المتعلقة بـ "بول مونغ" في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام بأكثر من 17% مقارنة بالعام الماضي، أيضا يتم نشر المنشورات المتعلقة بـ"بول مونغ"على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر حاليا هناك حوالي 253 ألف مشاركة متعلقة بـ"بول مونغ" على انستغرام هناك العديد من الأشخاص الذين بدؤوا التخييم في مكان هادئ ومنعزل لأنهم يترددون في الذهاب إلى أماكن مزدحمة بعد تفشي فيروس كورونا ويقولون إنهم ذاهبون للتخييم من أجل القيام بأشياء رائعة تتمثل في مشاهدة النار فقط بصمت أي "بول مونغ".

من ناحية أخرى مع تزايد عدد الشباب الذين يختارون تسلق الجبال لممارسة الرياضة بسبب القيود المفروضة على أعمال المرافق الرياضية الداخلية في ظل التباعد الاجتماعي يتزايد أيضا عدد الأشخاص الذين يستمتعون بـ "سان مونغ" بعد تفشي فيروس كورونا يزداد عدد الناس الذين يتجهون إلى الجبال للقيام ب "سان مونغ" حيث إنهم يريدون قضاء بعض الوقت الهادئ في أثناء مشاهدة المناظر الطبيعية المحيطة من فوق الجبل بعد التسلق.

على موقع يوتيوب يمكننا بسهولة العثور على العديد من مقاطع الفيديو والمحتويات ذات الصلة التي نشرها الأشخاص الذين جرّبوا "بول مونغ" و"سان مونغ" في الآونة الأخيرة، تشهد "مول مونغ" رواجا كبيرا بين الناس حيث يجلس الناس دون فعل أي شيء وينظرون إلى "الماء" لفترة طويلة ويشعرون براحة البال قد بدأت موجة جنون "مول مونغ" في الانتشار بين الناس بعد ظهور الممثل "لي سانغ إي" في برنامج ترفيهي حديث، حيث أشاد الممثل بـ"مول مونغ". وقال إنه أقام حوضا مائيا ضخما في منزله لينظر إلى الأسماك في الحوض لمدة ساعتين يوميا دون أي تفكير.

ويقال إنه عندما نقوم بـ"مونغ ديه ري غي" لنقضي وقتا في الجلوس دون تفكير في أثناء النظر إلى النار أو الماء أو الجبال فإن معدل ضربات القلب يستقر ولذلك فإننا في الواقع نريح أجسامنا وعقولنا بعبارة أخرى يشبه الأمر استراحة لأدماغ، كما يقول الخبراء إن مشاعر الناس الذين يحاولون التخلص من التوتر والتعب بسبب كثرة المعلومات تسببت في زيادة هذا الاتجاه المسمى "مونغ ديه ري غي" .

وفقا لقسم علم النفس في جامعة سيول الوطنية، فإن هناك المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في أخذ استراحة ذهنية من التعب من حقيقة أن الكثير من المعلومات تتدفق في الوقت الفعلي بسبب أزمة فيروس كورونا وكثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لذلك يعتقد أن "مونغ ديه ري غي" يشبه التأمل وهو أحد طرق العلاج النفسي ويمكن لأي شخص الوصول إليه بسهولة من ثم سيكون طريقة جيدة لتحقيق الشفاء والاسترخاء للعديد ممن سئموا من فيروس كورونا.