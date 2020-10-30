كوريا تحتل المركز الأول عالميا في استخدام خدمة توصيل الطعام

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وفقا لدراسة حديثة اتضح أن المستهلكين الكوريين يستخدمون خدمات توصيل الطعام أكثر من غيرها بسبب تأثير جائحة كورونا، وفقا لتقرير صادر عن شركة " دنهامبي Dunhumby" العالمية لتحليل بيانات العملاء والحلول فقد استطلعت آراء 8000 مستهلك في 20 دولة متأثرة بتفشي فيروس كورونا حيث اتضح أن 60% من المستهلكين الكوريين يستخدمون خدمات توصيل الطعام لتقليل مخاطر فيروس كورونا هذا الرقم أعلى بـ33 نقطة مئوية من المتوسط العالمي، ليحتل المرتبة الأولى بشكل عام وكانت النسبة المئوية للمشاركين الذين قالوا إنهم يستخدمون الطلبات عبر الإنترنت أكثر مما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا أيضا 57%، بزيادة 32 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي، تم تصنيف كوريا الجنوبية في أعلى معدل لاستخدام مواقع التسوق عبر الإنترنت بعد الصين في العام الماضي ويمكن القول إن معدل الاستخدام هذا مرتفع للغاية بالنظر إلى عدد السكان في كوريا الجنوبية.

يبدو أن هذه النتائج تعكس مخاوف كبيرة بشأن جائحة كورونا وقد اتضح أيضا من هذا الاستطلاع الذي أجرته "دنهامبي" أن كوريا الجنوبية الدولة الأكثر قلقا بشأن فيروس كورونا من بين الـ20 دولة المشاركة في الاستطلاع. من بين المستهلكين الكوريين أجاب 53% بأنهم قلقون للغاية بشأن فيروس كورونا، لتحتل كوريا المرتبة الأولى في العالم واحتلت البرازيل المرتبة الثانية بنسبة 42% بعد كوريا الجنوبية، وتلتها ماليزيا وإسبانيا والمكسيك وفيما يتعلق بهذا الأمر، أوضح مسؤول من "دنهامبي" أنه "منذ منتصف أغسطس، يبدو أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات توصيل الطعام لتقليل خطر التعرض لفيروس كورونا قد ارتفع بسبب الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في كوريا وتنفيذ نظام التباعد الاجتماعي من المستوى 2.5. وفي الماضي، كانت الأطعمة التي يمكن توصيلها محدودة، مثل البيتزا والدجاج، ولكن في الوقت الحاضر يمكن توصيل معظم الأطعمة التي تباع في المطاعم. ومن المعروف أن الكوريين يستخدمون خدمات توصيل الطعام بمعدل 3.4 مرة شهريا، لكن هذا الرقم قد زاد أكثر منذ تفشي فيروس كورونا. وبفضل خدمة توصيل الطعام المتقدمة في كوريا، فأن الأشخاص الذين يترددون في تناول الطعام في الخارج بسبب فيروس كورونا يمكنهم الاستمتاع بتناول الأطعمة اللذيذة في منازلهم بشكل مريح.