الحكومة الكورية تسعى الي تطبيق نظام فقاعة السفر

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انخفض الطلب العالمي على السفر إلى الخارج بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا ويرجع السبب في ذلك إلى الصعوبات التي تواجه الكثير حاليا مثل إجراءات الهجرة الصارمة، والعزل الذاتي لمدة 14 يوما بعد الوصول إلى الموقع نتيجة لذلك ترتفع الأصوات بين المواطنين الراغبين في السفر للخارج، التي تطلب الإعفاء من العزل الذاتي لمدة أسبوعين وفي هذا الصدد تناقش الحكومة الكورية إدخال نظام "فقاعة السفر" (Travel Bubble) الذي يسمح لعامة الناس من بعض البلدان التي تقوم بالحجر الصحي الممتاز بالإعفاء من العزل الذاتي عند السفر إلى الخارج تشير عبارة "فقاعة السفر'' إلى اتفاقية تسمح للدول بالسفر بين بعضها البعض من خلال تشكيل فقاعة أي حاجز أمان بين الدول التي تعتقد أن الحجر الصحي بها ممتاز بعد تفشي فيروس كورونا، وإذا تم توقيع الاتفاقية سيمكن للمقيمين الأجانب السفر دون عزل ذاتي لمدة أسبوعين وفقا لمسح أجري مؤخرا، فإن 6 من بين كل 10 محليين وأجانب على استعداد للسفر إلى الخارج إذا تم التوقيع على اتفاقية "فقاعة السفر".

كما أجرت مؤسسة مطار إنتشون الدولي مسحا على 1000 شخص بمن في ذلك 600 كوري تزيد أعمارهم عن 18 عاما، و400 شخص من فيتنام والصين، في الفترة من 22 إلى 28 من الشهر الماضي حيث أجاب 52.8% من الكوريين و72.2% من الأجانب بأنهم على استعداد للسفر إلى الخارج إذا تم التوقيع على اتفاقية "فقاعة السفر".

وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة سيول للسياحة، فإن النشاط الذي يريد مواطنوا سيول القيام به أكثر بعد تفشي فيروس كورونا هو "السفر إلى الخارج" ومع تزايد الاهتمام العام بفقاعة السفر، تناقش الحكومة الكورية أيضا الأمور ذات الصلة وفي هذا السياق تعتبر الحكومة الكورية حاليا بعض الدول مثل الصين وفيتنام وتايوان دولا آمنة للحجر الصحي، وتجري مناقشات مع تلك الدول حول توقيت تطبيق نظام "فقاعة السفر" نظرا لأن صناعة الطيران تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تساعد اتفاقية "فقاعة السفر" ليس فقط في استعادة صناعة الطيران ولكن أيضا في إعطاء الحيوية لمن سئموا من فيروس كورونا لفترة طويلة من خلال السفر.