رئيس الوزارء الكوري جونغ سيه كيون يترأس فعالية عالم الروبوت

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من المتوقع أن يتوفر مختلف أنواع أطقم الخدمات من الروبوتات في الشوارع أو الحدائق أو مواقف السيارات أو المصاعد بدءا من عام ألفين وثلاثة وعشرين، في هذا الصدد قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" في فعالية "عالم الروبوت لعام ألفين وعشرين" التي نُظمت في مجمع "كينتيكس" للمعارض في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي، إن صناعة الروبوتات هي التقنية الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة ومحرك النمو الكوري المستقبلي وأكد على أنه سيقوم بتطبيق مبدأ "السماح السابق والقيود اللاحقة" من أجل ترتيب القيود الضارة باستخدام الروبوتات بشكل استباقي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ترأس "الحوار الميداني لإصلاح القيود" الجاري تحت شعار "نسير نحو المستقبل مع الروبوت وصناعة الروبوت وإصلاح القيود" في فعالية "عالم الروبوت". وأشار إلى أن الحكومة الكورية وضعت هدفا لتصبح كوريا رابع أقوى الدول في صناعة الروبوت عالميا في عام ألفين وثلاثة وعشرين، ولهذا فقد زادت ميزانية الروبوت للعام القادم بنسبة اثنين وثلاثين بالمائة بالمقارنة مع هذا العام، بحيث تركز على تطوير الروبوتات الصناعية الخاصة بالمنسوجات والمأكولات والمشروبات وتطوير الروبوتات الخدمية الخاصة بالرعاية والقابلة للارتداء والطب والتوزيع.

كما قال إننا في حاجة إلى الاستعداد للتعايش مع الروبوت، ولذلك ستولي الحكومة اهتماما كبيرا بترتيب النظام الاجتماعي بما في ذلك تنسيق شبكة أمان التوظيف ومعايير السلامة تأهبا لتغير فرص العمل الناتج عن الروبوتات وتعليم التقنيات الجديدة وتتوقع وزارة الصناعة أن تساعد خريطة إصلاح القيود الاستباقية لصناعة الروبوت على تنفيذ الصفقة الرقمية الجديدة والتغلب على الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا إلى جانب تنمية الاقتصاد القائم على الروبوت عن بعد. كما تخطط لرعاية عشرين شركة متخصصة في الروبوت حتى عام ألفين وخمسة وعشرين، وتتوقع أن يرتفع حجم السوق المحلية ذات الصلة من خمسة تريليونات وثمانمائة مليار وون في عام ألفين وثمانية عشر إلى عشرين مليار وون. وترى الوزارة الكورية أن تنمية صناعة الروبوت ستساهم في تطوير التعامل عن بعد من أجل الحفاظ على القاعدة الاجتماعية بشكل آمن باستخدام الروبوتات في حالات الطوارئ الوطنية بما فيها الأوبئة.

وقال نائب وزير الصناعة "جونغ سنغ إيل" إن الحكومة ستكون فريقا ممثلا للصناعة والأكاديمية في المستقبل من أجل متابعة تنفيذ الخريطة وستقوم بترتيب الخريطة بشكل منتظم تماشيا مع التطورات التقنية وتغير بيئتها. وتخطط الحكومة الكورية لمواصلة تنفيذ الخريطة المتعلقة بالصفقة الكورية الجديدة من خلال وضع وإعلان الخريطة الخاصة بإصلاح القيود في مجال الذكاء الاصطناعي في غضون هذا العام.