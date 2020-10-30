بلدية إنتشون تخطط لإنشاء غابة طرق الرياح الحضرية بحلول 2022

ⓒ Getty Images Bank

من المتوقع أن تقوم بلدية إنتشون بإنشاء أربع عشرة غابة من طرق الرياح الحضرية وتسع عشرة غابة لمنع الغبار الدقيق حتى عام ألفين واثنين وعشرين، في هذا السياق صرحت البلدية بأنها ستبدأ في إنشاء غابة من طرق الرياح الحضرية بالقرب من محطة "سونغ اوي 숭의" في منطقة "مي تشو هول كو 미추홀구 " بالمدينة.

الجدير بالذكر أن غابة طرق الرياح الحضرية عبارة عن غابة تلعب دور الممر الذي يوفر الهواء النقي الذي تنتجه الأشجار الجبلية أو غابات الأشجار في الضواحي الحضرية، ليصل إلى أماكن حياة السكان في وسط المدينة، وسوف يتم إنشاء هذه الغابة بطول واحد ونصف كيلومتر بين محطتي جامعة "سونغ اوي숭의" وجامعة "إين ها인하" لتصبح معلما جديدا في المدينة وتخطط البلدية لإنشاء غابات طرق الرياح الحضرية الأربع عشرة على مساحة مائة وتسعة وتسعين ألف متر مربع بتكلفة تبلغ أربعة وعشرين مليارا وخمسمائة مليون وون حتى عام ألفين واثنين وعشرين.

ومن المتوقع أن يساهم هذا النوع من الغابات في منع ظاهرة الجزيرة الحرارية في المدينة وتخفيض الغبار الدقيق بالإضافة إلى ذلك تنوي البلدية إنشاء الغابات الرامية إلى تحسين بيئة الهواء في المدينة التي تستقبل قبل غيرها الغبار الدقيق القادم من الصين بسبب خصائصها الجغرافية كما وتنوي استثمار ستة عشر مليارا وأربعمائة مليون وون حتى عام ألفين واثنين وعشرين من أجل إنشاء تسع عشرة غابة لمنع الغبار الدقيق، من ناحية أخرى قامت بلدية إنتشون بإنشاء غابات للتأمل في ثلاثمائة وسبع وستين مدرسة من جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية البالغ عددها خمسمائة وسبعا وثلاثين مدرسة بالمدينة.