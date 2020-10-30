غوغل تنظم جلسة حوار عبر الإنترنت لأصحاب القنوات الزراعية الكورية

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أصبحت مختلف القنوات الخاصة بالزراعة التي تنتج وتنقل فيديوهات حول الحياة الزراعية اليومية على يوتيوب تلقى رواجا كبيرا لدرجة أن عدد مرات مشاهدة القنوات العشرين الأكثر شعبية زاد في العام الماضي بثلاثة أضعاف العام الأسبق، وفي جلسة حوار نظمتها شركة غوغل عبر الإنترنت تحدث عدد من منتجي القنوات الشعبية عن أسرار نجاحهم في بدء البث وزيادة المشاهدين وحتى بيع محاصيلهم الزراعية.

قال السيد لي تشونغ كن 이충근 صاحب قناة "مزرعة الجينسينغ" إن جودة المحاصيل الزراعية أمر مهم جدا، موضحا أن المستهلكين ينظرون للمحاصيل الزراعية على أنها منتجات صناعية لكنها في الحقيقة ليست كذلك وقال السيد لي الذي يزرع الجينسينغ مع والديه في منطقة "بواون보은" في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ إنه يشرح جميع مراحل الزراعة من البداية إلى النهاية مما يجعل من المستهلكين يثقون بمحاصيله ويشترونها، ما أشار إلى أن بعض كبار السن لا يثقون بالمحاصيل الزراعية المباعة عبر الإنترنت ولهذا فإنه يظهر كل مراحل الزراعة بشفافية مما يجعلهم يثقون به وقد اختار صفة "الإصرار" كسرٍّ لنجاح قناته عبر يوتيوب أوصى بأنه حتى إذا لم يتم إحراز نتيجة إيجابية ولو بعد مرور سنة أو سنتين، فإننا سنصل إلى النتيجة المرغوبة إذا طرحنا فيديوهات حول المجالات التي نحبها أو يحبها الجمهور عبر يوتيوب.

أما السيدة "سون بو دال 손보달" التي تدير قناة "مزرعة صخر الصنوبر" والتي تزرع مختلف أنواع الخضروات في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي، فقد بدأت كلامها قائلة إن الكثير من الناس يبيعون المحاصيل الزراعية التي يزرعونها بأسعار مرتفعة وقالت إنها لم يمكنها تسعير المحاصيل الزراعية إلا أنها تعمل الآن كل شيء عبر يوتيوب وبفضل زيادة عدد متابعي قناتها تستطيع بيع كل المحاصيل الزراعية التي تطرحها على يوتيوب مما يسعدها كثيرا كما قالت إنها لا تبيع فقط كل محاصيلها بل وأيضا جميع المحاصيل الزراعية التي يزرعها جيرانها عبر قناتها، مؤكدة على أنها تتمتع الآن بحياة زراعية سعيدة بعد مغادرة المدينة والعودة إلى قريتها.

في هذا السياق قال "كيم كوك يون" الذي يشتغل في تربية النحل في مدينة بوسان ويدير قناة "بوونغ تي في 프응TV" إن الجودة الممتازة تأتي بناء على الإخلاص وأكد على أن المستهلكين يشترون بعد مشاهدة الفيديوهات فقط، ولهذا فإن إنتاج الفيديوهات حول المنتجات بشكل مخلص وصريح يمثل سر النجاح الطويل.