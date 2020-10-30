اشادة واسعة بالفيديو الترويجي للوكالة الوطنية الكورية للسياحة

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حظي الفيديو الذي أخرجته الوكالة الكورية الوطنية للسياحة من أجل الترويج للمعالم السياحية في كوريا بأهتمام عالي . ويعتبر هذا الفيديو مختلف عن الفيديوهات السابقة بشكل تام، وحظى بإعجاب كبير ليس فقط من قبل الأجانب، بل وأيضا من قبل المواطنين الكوريين. ويبرز في هذا الفيديو مشهد عضو فرقة متخصصة في غناء الأغاني الكورية التقليدية. والتى تسمى بـ "كوك آك"، وتدل زيادة اهتمام محبي الثقافة الكورية من بين الأجانب بهذا الفيديو والمطرب الذي ظهر في الفيديو، والموسيقى المصحوبة به، والتي تساعد على تعرف شعوب العالم على روعة الأغاني الكورية التقليدية.

يُذكر أن جذب الأغاني الكورية التقليدية لاهتمام محبي الثقافة الكورية، بدأ باستخدام الأغاني الشعبية "كي ـ بوب" في ألحانها، أما قائد ذلك هو فرقة "بي تي اس". وكانت أغنية "آيدول" التي أصدرتها الفرقة في عام 2018، أُستخدمت الإيقاعات المستخدمة دائما في أغاني "كوك أك"، إضافة لبعض الكلمات مثل "زيهوازا جوتا"، "أوس سو"، حيث أن مثل هذه العناصر المميزة غير الموجودة في أي من الأغاني الأجنبية، نجحت في اجتذاب اهتمام الناس. أضافة الى ذلك، الحصول على جائزة "ميلون ميوزيك أورد" والتى قدمت فيها الفرقة بعض الرقصات التقليدية مع الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، مما أدى إلى تعريف شعوب العالم على الثقافة الكورية.

الجدير بالذكر أن المطرب "ساي" كان قد قدم أغنية تشجيعية خلال انعقاد بطولة كأس العالم في ألمانيا ودورة لندن الأولمبية، حيث استخدم الموسيقى الكورية التقليدية، كما استخدم المطرب "جي دراغون" بعض المقطوعات المستخدمة في أغاني "كوك آك". بينما العضو "شيو غا" في فرقة "بي تي اس" قدم الموسيقى الكورية التقليدية في أغنيته بشكل إيجابي وبشكل رئيسي.

بذلك لم تعد "كوك آك" على هامش أنواع الأغاني الكورية، بل بدأت تقود موجة الثقافة الكورية في العالم، وذلك نتيجة لتغيير وعي الشعب الكوري تجاه هذا الغناء التقليدي وزيادة اهتمام شعوب العالم ومحبي الثقافة الكورية نحو هذا الغناء والآلات الموسيقية الكورية التقليدية.