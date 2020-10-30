ازدياد عدد الشباب الكوري المتبع لنمط غذائي نباتي

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بدء مؤخراَ في كوريا، يزداد عدد الشباب في العشرينيات والثلاثينيات الذين يلتزمون بالطعام النباتي فقط بشكل ملحوظ. وهو يختلف عن نمط تناول أو عدم تناول بعض أنواع الأطعمة. حيث يسمى هذا النمط الغذائي الذي يمتنع فيه عن استخدام المنتجات الحيوانية، بالخضري أو النباتي، ويعتمد فيه على النبات. ومن الملاحظ أن المطاعم التي تقدم هذه المأكولات الخالية من المنتجات الحيوانية ممتلئة بالشباب حتى في هذه الأيام التي تعاني فيها المطاعم أو المحلات من انخفاض عدد الضيوف بسبب جائحة كورونا. ففي ظل انتشار الفيروس، يزداد عدد الذين يفضلون هذا النمط الغذائي. ويقول الشباب إن السبب في ذلك هو انتشار الفيروس وتغير المناخ اللذين يدمران النظام الأحيائي الحيواني، ولذلك أصبحوا مهتمين برعاية الحيوان.

هكذا يزداد عدد الشباب الذين لا يأكلون أي منتجات حيوانية مثل اللحوم، أو الأسماك أو البيض أو منتجات اللبن إطلاقا. ولا يقتصر ذلك على تناول النباتات فقط، بل يستخدمون المنتجات غير المصنوعة من خلال الحيوانات، ومستحضرات التجميل الخالية من المواد الحيوانية، وغير ذلك. وخلافا لكبار السن الذين يحاولون تقليل تناول اللحوم من أجل الحفاظ على الصحة، أصبح هؤلاء الشباب نباتيين بناء على اعتقادهم بضرورة حماية الحيوان أو حماية البيئة. لذلك فالفتيات إيجابيات في تنفيذ هذا النمط الغذائي النباتي أكثر من الشباب الذكور، حيث ترى الفتيات أن أسلوب تعامل المجتمع مع الطبقة الضعيفة فيه، مثل النساء والمسنين والأطفال، مشابه لأسلوب تعامل الإنسان مع الحيوان. يُشار الى أن عدد المطاعم التي تقدم أطعمة نباتية فقط في ازدياد بشكل ملحوظ، وايضا هنالك زيادة في عدد الفيديوهات على يوتيوب التي تقدم طرق تحضير وجبات الأطعمة النباتية.

بالرغم من انه علي الصعب للكثيرين التوقف عن تناول اللحوم والألبان والبيض، لكن هؤلاء الفتيات يشددن على تغيير عادات الشعب الكوري في الأكل، المرتكزة على اللحوم. حيث أن تناول كمية مفرطة من اللحوم قد يؤثر سلبا على الصحة وحياة الإنسان، لذلك من الأفضل تقليل تناول اللحوم، وتناول الخضروات والنباتات أكثر.