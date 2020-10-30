جدل بشأن توقف الموظفين للراحة في أثناء الدوام في الشركات

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اثارة قضية الاشخاص الذين يغادرون المكتب للتدخين أو شرب فنجان قهوة في اثناء الدوام و خاصة الموظفين في الشركات الكثير من الجدل، وذلك بشأن هل تعتبر مثل هذه الدقائق أو الساعات ضمن أوقات الشغل؟، حيث أن قانون العمل ينص على منح أي موظف وقتا للراحة، مقداره 30 دقيقة كل 4 ساعات، وساعة كاملة كل 8 ساعات. لذلك تقدم أغلب الشركات وقتا لتناول الغداء لمدة ساعة كاملة تبدأ من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة. الا أن الكثير من الموظفين يشربون قهوة أو يدخنون قبل أو بعد وقت الغداء. وبالنسبة للعاملين في المصانع، في كل صباح يمارس جميع العمال بعض الحركات الرياضية التمهيدية قبل بدء الشغل، لذلك يكون هناك 30 دقيقة في المتوسط يتم قضائها اثناء العمل، لذلك يظل السؤال هل هذه الدقائق ضمن أوقات الدوام، أو غير ذلك. إذا اعتبر ذلك ضمن أوقات الشغل العادي، فيجب أن يتم خصم أجر هذه المدة من أجر الموظف. حتى بالنسبة لوقت شرب القهوة أو التدخين، يعتبر ذلك وقت انتظار، وليس وقت للراحة، حيث أنه في اثناء ذلك، كلما احتاج صاحب العمل إليه، فإنه سيستجيب.

وايضا هناك الكثير من الجدل بشأن الملتقيات المسائية التي يجتمع فيها الموظفون ويتناولون العشاء ويشربون، ويجب على الموظفين حضورها بغض النظر عن رغبتهم، هل هذا الوقت ضمن وقت الدوام؟ أم لا؟. حيث أن هذا الجزء اثار أكبر جدل فيما بين أصحاب الشركات والعمال، لكن القضاة يرون أن هذا الملتقى الذي يحضره الموظفون بشكل إجباري أو تطوعي، لا يعتبر ضمن وقت الدوام. علي الرغم من أنهم اذا لم يحضروه، فقد يتعرضون لبعض الخسائر والنتائج السلبية في شركاتهم.