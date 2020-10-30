بلدية سيول تُعلن طريق كيونغ تشون ومعهد الرياضة الوطنية كمواد تراثية مستقبلية

ⓒ YONHAP News

صرحت بلدية سيول أول من أمس بأنها اختارت طريق "كيونغ تشون 경춘" للسكك الحديدية المهجورة، ومعهد الرياضة الوطنية، وفيلم "إجازة سيول" كمواد تراثية مستقبلية لشهر نوفبمر الحالي. ويذكر أن طريق "كيونغ تشون" الذي كان قد إنشئ في عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين شهد إغلاق بعض خطوطه نتيجة لمشروع إنشاء السكك الحديدية المزدوجة فيه. ولهذا قامت بلدية سيول باستخدام هذه الخطوط كما هي من أجل إحياء المدينة حيث أنشأت فيه حديقة باسم "غابة في طريق كيونغ تشون" وافتتحتها في نوفمبر من عام 2017. وأوضحت البلدية أنها اعترفت بقيمة هذه السكك الحديدية التي كانت تنقل المسافرين والشحنات لمدة حوالي سبعة وستين عاما وبالتالي اختارتها كمادة تراثية مستقبلية لسيول. وأضافت أن خطوط الطريق المغلقة تتميز حاليا بالاحتواء على الكثير من الأشياء الجديرة بالمشاهدة بما فيها طريق للمشي وقاعة عرض مفتوحة ومحطة هوارانغ ديه 화랑대للقطارات التي اختيرت كمادة ثقافية وسُجلت برقم 300، حيث توفر ساحة ممتازة للراحة إلى مواطني سيول.

كما افتتح معهد الرياضة الوطنية الذي يعتبر موطنا لرياضة التيكوندو في شهر نوفمبر من عام 1972. وجاء اختياره كمادة تراثية أخرى اعترافا بالدور الرئيسي الذي ظل يلعبه في نشر روح وتقنية الرياضة من خلال الإشراف على مسابقات التيكوندو العالمية والمساهمة في إدراجها ضمن الألعاب الرياضية الرسمية في الأولمبياد.

أما فيلم "إجازة سيول" فقد صدر في مثل هذا الشهر من عام 1956. ورغم أنه أنتج في خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه يتمتع بتقدير جيد بفضل أسلوب التعبير عالي المستوى والتنسيق الممتاز. وقد اختير كثالث مادة تراثية لشهر نوفمبر اعترافا بتصويره مختلف مشاهد سيول في ذلك الوقت بما في ذلك القرية الغربية وجدول تشونغ كيه المائي وقصر دوكسو وجبل نام.