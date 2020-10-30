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قالت لجنة التنظيم لمهرجان الأدب الآسيوي ودار الثقافة الآسيوية الوطنية إنهما قررتا منح جائزة الأدب الأسيوي الثالثة للأديبة البنغالية "شاهين أختار". يذكر أن الأديبة البنغالية فازت بالجائزة عن رواية "ليس هناك دولة للمرأة" في مراسم الاختتام للمهرجان ألتي أقيمت أمس في مدينة كوانغ جو الكورية.

وقدرت لجنة التحكيم هذه الرواية تقديرا عاليا قائلة إنها تعبر بشكل حي عن أصوات النساء الآسيويات لتصبح أفضل رواية وثائقية حول الحروب والمساواة بين الجنسين في عصرنا. وقالت الأديبة في كلمة ألقتها عبر الفيديو بهذه المناسبة إنها تتمنى أن يصبح البشر أكثر ذكاء من خلال التغلب على الأزمة العالمية الراهنة بشكل مبدع. وكانت قد بدأت "أختار" عملها كروائية في عام ألفين بعد أن كانت تعمل في منظمة لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن مهرجان الأدب الآسيوي قد افتتح يوم 29 من الشهر الماضي. وجرت مختلف فعالياته على مدر أربعة أيام تحت شعار "قمر آسيا: مائة عام من الأدب الآسيوي، القصص الأسطورية والمرأة"، وشارك فيها حوالي ثلاثين أديبا وأديبة من إحدى عشرة دولة آسيوية. واحتوت الفعاليات على حوارات بين الأدباء والقراء، ومنتدى أدبي، وأمسية لتلاوة القصائد، وغيرها.