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احتل فيديو الرقص "طفل القرش" الذي أنتجته شركة كورية، المركز الأول في مجال عدد مرات المشاهدة من بين جميع المحتويات المسجلة على يوتيوب. وصرحت شركة "سمارت ستودي 스마트스터디" للمحتويات بأن عدد مرات مشاهدة الفيديو تجاوز 7 مليارات و37 مليون مرة في الساعة الواحدة والثلث من بعد ظهر أمس. وبهذا تغلب فيديو "طفل القرش" على فيديو أغنية "ديسباسيتو Despacito" للمطربة الأمريكية "ليوس بونسي 루이스 폰시" التي ظلت تحتل القمة منذ شهر أغسطس من عام ألفين وسبعة عشر ليصبح هذا الفيديو الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب.

ويضم الفيديو غناء بعض الأطفال أغنية "طفل القرش" بالإنجليزية وهم يرقصون. ومنذ الكشف عن هذه الأغنية في شهر يونيو من عم ألفين وستة عشر، ظلت تلقى رواجا منقطع النظير بفضل عبارتها الممتعة وأسلوب رقصتها السهل. كما تمتعت الأغنية بشعبية كبيرة في أنحاء العالم حيث احتلت المركز الثاني والثلاثين في جدول بيلبورد "هوت مائة"، والمركزالسادس في جدول الأغاني البريطانية.

وبهذه المناسبة أعرب "كيم مين سوك 김민석 " رئيس الشركة عن جزيل الشكر للجميع على حبهم للفيديو والأغنية، وقال إنه سيوفر المزيد من المتعة من خلال تطوير مختلف المواد في المستقبل.