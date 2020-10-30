تأيد واسع لمقترح تخفيض سن التصويت وسط الطلاب الكوريين

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اتضح أن أكثر من ستة من بين كل عشرة طلاب في المدارس الثانوية بالعاصمة سيول يوافقون على تخفيض سن التصويت. وأجرى مجلس بلدية سيول مسحا على ألف واثني عشر طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر الماضي للتعرف على وعي المراهقين بالمشاركة في السياسة. وطبقا لنتيجة المسح، وافق خمسة وستون بالمائة منهم على تخفيض سن التصويت بينما اعترض عليه خمسة وثلاثون بالمائة.

وحول أسباب الموافقة قال أربعة وأربعون بالمائة منهم إن تخفيض سن التصويت سيؤدي بهم إلى زيادة الاهتمام بالسياسة. وحول مدى الاهتمام بالسياسة، قال سبعة وأربعون بالمائة منهم بالاعتدال، ولكن أكثر من نصفهم أي واحد وستون بالمائة منهم اعتبروا مشاركة المراهقين بالسياسية إيجابية. حول أسباب الموافقة على مشاركة المراهقين في السياسة أجاب ثمانية وأربعون بالمائة منهم بتحسين الوعي السياسي للمراهقين تماشيا مع تغير المجتمع. أما حول أسباب الاعتراض فقال ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بضرورة التركيز على الدراسة. كما أجاب اثنان وثلاثون بالمائة منهم بسبب القلق من تحويل المدارس إلى ساحات للقرارات السياسية.

وحول معوقات مشاركتهم في السياسة أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بنقص الوقت بينما أجاب 20% منهم بنقص الاهتمام بالسياسة. وقال 19% منهم بانعدام تعليم السياسة. وأجاب اثنان وستون بالمائة منهم بأن لديهم نية للمشاركة في السياسة في حالة انعدام معوقات المشاركة في السياسة. وحول طرق زيادة مشاركة المراهقين في التصويت، اختار أربعة وأربعون بالمائة منهم إدخال نظام التصويت الإلكتروني. واختار 36% منهم تعليم المواطنة الديمقراطية منذ مرحلة المدارس الابتدائية، بينما اختار 20% منهم التدريب المتعلق بالانتخابات. وحول التعليم المتعلق بالسياسة الذي يأملون فيه، أجاب 57% منهم بدروس النقاش بشأن القضايا والشؤون السياسية.

وحول الانتخابات التي يهتمون بها، اختار سبعة وخمسون بالمائة منهم الانتخابات الرئاسية، بينما اختار ثلاثة وعشرون بالمائة منهم انتخابات نواب مجالس الحكومات المحلية، واختار تسعة بالمائة منهم انتخابات نواب البرلمان. وحول أهم صفات المرشحين، اختار سبعة وخمسون بالمائة منهم "الصفة الأخلاقية" بينما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم "النزاهة والصدق". الجدير بالذكر أن سن التصويت في كوريا يبلغ ثمانية عشر عاما. حيث أن معظم الدول اختارت ثمانية عشر عاما كسن للتصويت رغم أن بعضها اختارت ستة عشر عاما أو سبعة عشر عاما.