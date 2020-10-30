آخر كلمات الراحل عزت هاشم للقسم العربي: كوريا أجمل أيام العمر

نعيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة" إذاعة المقابلة التي أجراها القسم العربي مع الزميل الراحل الأستاذ "عزت هاشم" في شهر يونيو الماضي، والتي وصف فيها فترة إقامته في كوريا من عام 2003 وحتى عام 2007، بأنها أجمل أيام العمر.

وكان الأستاذ عزت هاشم قد وافته المنية في وقت سابق من هذا الأسبوع.