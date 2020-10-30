السفارة الكورية لدى الإمارات تنظم مهرجان كوريا 2020





يرحب "مهرجان كوريا 2020" بجمهوره الإماراتي مجددا من خلال فعاليات مختلفة، بما فيها الحفلات الموسيقية للكيبوب، والمعارض، وروش العمل، والمحاضرات، والمسابقات، وعروض الأفلام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى.

وقالت السفارة الكورية لدى الإمارات العربية المتحدة إنها تخطط لتنظيم "مهرجان كوريا الثامن لعام 2020" عبر الإنترنت طوال شهر نوفمبر الجاري لتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، واحتفالا بالذكرى السنوية الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المؤكد أن "مهرجان كوريا" لهذا العام، الذي تستضيفه السفارة الكورية لدى الإمارات ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية، سوف يسهم مساهمة كبيرة في تعزيز التبادلات الثقافية بين سيول وأبوظبي، على الرغم من أن جميع الفعاليات ستقام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن تكون الأكثر تنوعا وأن يتم تحضيرها لتكون أكثر ارتباطا بمحبي الثقافة الكورية في الإمارات.

وضمن الحفلات الموسيقية للكيبوب، سيقيم عدد من فرق الكيبوب، منها "إن سي تي يو"، و"أتيز"، و"آسترو"، و"مومولاند" عروضا لمحبي الكيبوب في الإمارات عبر موقع المركز الثقافي الكوري لدى الإمارات على الإنترنت خلال الفترة من يوم الثالث عشر وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

بينما ستقدم فرق أوركسترا الشباب في كوريا والإمارات أغنيات تعكس الماضي والحاضر والمستقبل للتبادل الثقافي بين كوريا والإمارات خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الرابع عشر من نوفمبر، حيث تخطط كل أوركسترا لعزف الأغاني التي تمثل البلد الآخر.

وسيتم عرض الفيلمين الكوريين "قصة كوكدو"، و"الجانب المظلم من الجريمة" للجمهور الإماراتي خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من نوفمبر.

وسوف يضم المهرجان أيضا معرضا خاصا لفن الرسم الكوري الحديث بعنوان "خريطة الحواس الخمس"، ومعرضا لكارتون الويب الكوري، ومحاضرة طبية، إلى جانب ندوة حول الطب الشرقي الكوري.

وضمن فعاليات المهرجان، ستقام الدورة الثامنة من مسابقات التحدث باللغة الكورية يوم الثاني عشر من نوفمبر باستخدام تطبيق "زوم" على الإنترنت، حيث يتحدث المتسابقون الإماراتيون عن علاقات الصداقة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وسيم توزيع جوائز قيمة على الفائزين بالمراكز الأولى، بما في ذلك تذكرة رحلة إلى كوريا الجنوبية للفائز بالمركز الأول.

ومن جهة ثانية، استضاف سعادة "عبد الله سيف النعيمي" سفير الإمارات لدى سيول مجموعة من المؤثرين الكوريين في مواقع التواصل الاجتماعي في مقر رئيس البعثة يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

وقدم سعادته للحاضرين شرحا تعريفيا عن العادات والتقاليد والتراث الإماراتي، كما جربوا الطعام الإماراتي، وعرض لهم فيلما عن الإمارات من أجل الترويج الثقافي لها.