الممثل الكوري الجديد في فلسطين يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني العلاقات الثنائية

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قام رئيس مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الجديد في فلسطين "سونغ سي جين" بزيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور "محمد أشتية" في مكتبه الأسبوع الماضي، حيث بحث معه المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "أشتية" إن العلاقة الفلسطينية الكورية عميقة، وأن الشعبين الفلسطيني والكوري قد مرا بتجارب مشابهة من المعاناة، حيث يجمعهما الإصرار على الصمود والتحدي من أجل بناء الوطن.

وأعرب "أشتية" عن تقديره للدعم الكوري للعديد من المشروعات التنموية في فلسطين، والاستجابة للأولويات الوطنية والتنسيق الدائم لتنفيذ هذه المشروعات، مشددا على تقديم كافة التسهيلات لعمل الممثلية الكورية بما يساهم في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وفلسطين إلى الأمام.

ومن جانبه، قال الممثل الكوري "سونغ سي جين" إن كوريا الجنوبية ستستمر في دعمها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على الصداقة التي تجمع الشعبين وضرورة تعزيز أواصرها.

وكان رئيس مكتب التمثيل الدبلومسي الكوري الجديد "سونغ" قد قدم أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" يوم السادس من شهر أكتوبر الماضي.