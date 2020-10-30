المحتويات الثقافية الكورية تحظى بإقبال في الدول الإسلامية بطابعها الطيب والمهذب





قال فنان كوميدي كوري فتح مؤخرا قناة على يوتيوب إنه تلقى في أثناء الاستعداد لفتح القناة نصيحة بوضع هاشتاغات عربية وإسلامية لمحتوياته.

وأكد الفنان أن عدد متابعي قناته على يوتيوب سجل فعلا زيادة كبيرة بعد وضع ذلك النوع من الهاشتاغات، مشيرا إلى أنه أصبح يدرك الآن أن الطلب على المحتويات الثقافية الكورية لدى الدول العربية والإسلامية أكثر مما كان يتصوره سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن المحتويات الثقافية الكورية تتميز بخلوّها من العناصر المحرمة في الدول الإسلامية، مثل العنف والكراهية والألفاظ النابية والجنس، ولذا فهي تجذب اهتمام الناس في الدول العربية والإسلامية، لأنها توفر لهم المتعة دون احتوائها على مثل تلك العناصر.

وفي هذا السياق، قالت الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية مؤخرا إن نتائج استطلاع للرأي أجراه موقع "ستاديستا" للإحصاءات على عدد من المواطنين الإماراتيين تفيد بأن 59% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مسلسلات الدراما الكورية لديها جاذبية شعبية عامة.

وفي الواقع، كانت المحتويات الكورية، ومنها المسلسلات الدرامية، قد حظيت بإقبال كبير في الدول العربية والإسلامية منذ زمن طويل، حيث تم بث المسلسل "ديه جانغ كوم" بطولة الممثلة "لي يونغ إيه" عبر قناة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية عام 2006، وسجل حوالي 90% من نسبة المشاهدة.

ومنحت الحكومة الإيرانية الممثلة "لي" شهادة تقدير في عام 2017، وهو ما يشير إلى أن شعبية المسلسل والممثلة ظلت قائمة حتى بعد مرور أكثر من 10 سنوات من بثه.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الجمهور العربي والإسلامي يفضل المسلسلات الدرامية التي يقوم فيها نجوم الآيدول الكوريون بأدوار البطولة.

ويقول الخبراء إن الاهتمام بالبرامج التلفزيونية والمسلسلات الدرامية التي يشارك فيها مشاهير الآيدول الكوريون قد شهد زيادة بالغة، خاصة بعد أن تراقصت نافورة دبي على أنغام أغنية لفرقة "إكسو" الكورية في شهر يناير من عام 2018.

إلى جانب هذا، بدأت المحتويات الثقافية الكورية تحظى بشعبية كبيرة في شبكة "نتفليكس" في الشرق الأوسط،، تماشيا مع زيادة عدد مشاهدي "نتفليكس" على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

واختارت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية مؤخرا بعضا من مسلسلات الدراما الكورية، مثل "هبوط اضطراري للحب"، و"إيتيوان كلاس"، و"دريم هاي" أي "حلم الشباب"، كمحتويات يجب مشاهدتها خلال فترة العزل الذاتي في البيت.

ولا يقتصر الطلب على المحتويات الكورية في الدول العربية والإسلامية على مسلسلات الدراما، بل يشمل أيضا أغاني الكيبوب.

فطبقا لـ"الخريطة العالمية لتغريدات الكيبوب"، التي تتضمن نتائج تحليلات البيانات الخاصة بأغاني الكيبوب، والتي تم نشرها على تويتر عالميا خلال العشر سنوات الماضية، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد التغريدات، وتلتها كل من اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

ومن بين الدول العربية والإسلامية التي تم تصنيفها ضمن المراكز العشرين الأوائل، ماليزيا في المركز الثامن، وتركيا في المركز الثاني عشر، والمملكة العربية السعودية في المركز السابع عشر.

وفي الواقع، كان الحفل الغنائي الذي أقامته فرقة "بي تي إس" في استاد الملك فهد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر من العام الماضي، قد جذب حوالي 30 ألفا من الجمهور السعودي ومن الدول العربية الأخرى.

واحتلت فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية المركز الخامس عشر من حيث عدد مرات الاستماع في موقع "أنغامي" للبث الحي للموسيقى، والذي يعتبر المنصة الموسيقية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن القول إن المحتويات الثقافية الكورية الخالية من العناصر المحرمة ستستمر في الحصول على إقبال كبير في الدول العربية والإسلامية متغلبة على الحاجز اللغوي، ومن خلال استخدام وسائل إعلام جديدة.

وعلى سبيل المثال، تجاوز عدد مرات مشاهدة اللقاء الذي أجراه القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو مع فرقة "بي أي جي" في شهر يناير العام الماضي، وغنى فيه أعضاء الفرقة أغنية "لا بزاف" لفرقة "ذا فايف" العربية، باللغة العربية، 270 ألف مرة عبر القناة الخاصة للقسم العربي على يوتيوب، وهو ما أدى إلى إقامة الفرقة حفلا غنائيا في أبوظبي في شهر نوفمبر من نفس العام.