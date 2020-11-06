جدل حول قرار بلدية سيول بشأن تحميل الدراجات علي الحافلات

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وفقا لبلدية سيول سيكون من الممكن لمواطني سيول ركوب الحافلة بالدراجة على بعض خطوط الحافلا، حيث بدأت بلدية سيول مشروعا تجريبيا لتركيب حامل دراجة في الجزء الخلفي من الحافلة ضمن إجراءات تقوية الرابط بين الدراجات ووسائل النقل العام وأعلنت بلدية سيول أنه اعتبارا من يوم 26 أكتوبر، يتم تشغيل طريق حافلات المدينة المزود برفوف للدراجات على أساس تجريبي لمدة شهرين، ووفقا لذلك يمكن للمواطنين حمل الدراجات وركوب الحافلة على خمسة خطوط حافلات تتمحور حول الوجهات السياحية الرئيسية في سيول مثل نهر هان وجدول تشونغ غيه واستاد كأس العالم.

فيما يتعلق بهذا الأمر فإن عمال المكاتب الذين يستمتعون بركوب الدراجات يستجيبون بشكل مختلط بين التوقعات والمخاوف على سبيل المثال، يقول بعض الناس "يمكنني ركوب الدراجة لمسافات أبعد في المستقبل" أو "إنها سياسة قدمتها دول أخرى بالفعل من ناحية أخرى يشعر آخرون بالقلق قائلين: "إن الحافلة أبطأ من مترو الأنفاق، لذلك، قد يشعر الركاب الآخرون بعدم الارتياح في أثناء تحميل الدراجة على الحافلة.

من أجل تجنب الازدحام قررت بلدية سيول عدم السماح لركاب الحافلات بتحميل الدراجات على الحافلات خلال ساعة الذروة لموظفي المكاتب وبناء على ذلك يُسمح للركاب بالدراجات بالصعود لبقية الوقت باستثناء ساعات الذروة من 7 صباحا إلى 10 صباحا، ومن 5 مساء إلى 8 مساء في أيام الأسبوع، ولكن يمكن استخدام الحافلات دون قيود زمنية في عطلات نهاية الأسبوع علاوة على ذلك تخطط بلدية سيول لتوفير المعلومات من خلال تطبيقي Kakao وNaver للحافلات بحيث يمكن للمواطنين بسهولة التحقق من الحافلات التي تسمح لهم بتحميل دراجاتهم عند ركوب الحافلة.

في هذا السياق قال هوانغ بو يون، رئيس قسم المرور على الطرق في حكومة بلدية سيول، بالنظر لأن الدراجات أصبحت وسيلة مواصلات صديقة للبيئة فإن مدينة سيول ستخلق بيئة يمكن فيها للمواطنين استخدامها بشكل أكثر راحة في حياتهم اليومية كما تخطط بلدية سيول لتوسيع خطوط الحافلات التي تسمح بتحميل الدراجات من النصف الأول من العام القادم من خلال جمع آراء المواطنين خلال فترة التشغيل التجريبي.

الجدير بالذكر أنه منذ تفشي جائحة كورونا المستجد يتزايد استخدام الدراجات كوسيلة للنقل الشخصي وإذا أصبح من الممكن تركيب دراجة على متن حافلة في المستقبل فمن المتوقع أن يتمكن المزيد من الأشخاص من استخدامها بسهولة ليس فقط للتنقل لمسافات قصيرة ولكن أيضا للسفر لمسافات طويلة بالدراجة.