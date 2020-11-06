صحيفة أمريكية تصف امتحان الوظائف الحكومية في كوريا بأنه أصعب من هارفاد

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في الآونة الأخيرة نظرا لأن سوق العمل أصبحت غير مستقرة يستعد عدد من طلاب الجامعات والباحثين عن عمل لامتحانات الوظائف الحكومية وتبيّن أنهم خضعوا لامتحان الوظائف الحكومية على الرغم من معدل المنافسة المرتفع حيث أدركوا أن الموظفين الحكوميين أكثر استقرارا وأكثر استرخاء من المهن الأخرى وأن حياتهم بعد التقاعد مضمونة بسبب وفرة المعاشات التقاعدية وفقا لنتائج دراسة حديثة أجرتها شركة جاب كوريا المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت على 1962 من طلاب الجامعات والباحثين عن عمل أجاب 37.4% من المستطلعين أي حوالي 4 من كل 10 طلاب جامعيين وباحثين عن عمل بأنهم يستعدون حاليا لامتحان الوظائف الحكومية إضافة إلى ذلك، أجاب 48.4%، أي ما يقرب من نصف عددهم بأنهم على استعداد لدخول الامتحانات الوطنية مستقبلا للحصول على وظائف حكومية بعبارة أخرى لا يزال الاهتمام بالعمل في القطاع العام بين طلاب الجامعات والباحثين عن عمل مرتفعا، مع ذلك ليس من السهل اجتياز امتحان الخدمة المدنية بسبب المنافسة الشديدة، حاليا يختلف معدل المنافسة في امتحانات الخدمة المدنية حسب فئة الوظيفة، لكن معدل المنافسة لا يقل عمّا بين عشرات ومئات إلى واحد وكان متوسط معدل المنافسة أيضا 70 إلى 1 في اختبار تعيين الموظفين الحكوميين الإقليميين الذي عقد الشهر الماضي.

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية عن جنون امتحانات الخدمة المدنية في كوريا قائلة إن "اجتياز امتحان الخدمة المدنية في كوريا أصعب من دخول جامعة هارفارد" في ذلك الوقت، فسرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن السبب وراء تركيز الشباب في كوريا التي تعتبر أحد الاقتصادات الأربعة الرئيسية في آسيا على امتحانات الخدمة المدنية يرجع إلى مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والمنافسة الشرسة مع الصين في صناعة التصدير، يشار الي انه حتى لو كان لديهم شهادة جامعية فهناك العديد من الحالات التي لا يمكن فيها الحصول على وظيفة في هذه الأيام ويشعر الكثير من الناس بالقلق حتى لو حصلوا على وظيفة. تجدر الإشارة إلى أنه مع تدهور الوضع الاقتصادي في السنوات الأخيرة يعرب الخبراء عن قلقهم من أن الضغط النفسي للشباب الذين يستعدون للامتحانات قد يزداد أيضا مع زيادة معدل المنافسة على امتحانات الخدمة العامة.