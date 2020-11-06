يوتيوب الأكثر استخداما لدي الكوريين بـ53.1 مليار دقيقة

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وفقا لمسح أجرته شركة وايز أب (WiseApp) لتحليلات التطبيقات مؤخرا اتضح أن يوتيوب هو التطبيق الأكثر استخداما لدى الكوريين وأظهرت نتائج المسح على عينة من مستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد بين الكوريين الجنوبيين الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات اتضح أن "يوتيوب" هو الأكثر استخداما بين جميع الأجيال بعبارة أخرى أمضى 33.77 مليون كوري ما مجموعه 53.1 مليار دقيقة في استخدام تطبيق يوتيوب في سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها حوالي 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث جاء تطبيق المحادثة الفورية "كاكاو توك" في المركز الثاني في قائمة التطبيقات الأكثر استخداما في البلاد مسجلا 22.5 مليار دقيقة في سبتمبر من هذا العام بزيادة 5% على أساس سنوي.





ويمكن القول إن "كاكاوتوك" هو تطبيق لا يستخدمه الكوريون فقط بل يستخدمه أيضا معظم الأجانب المقيمين في كوريا، ومن المعلوم جيدا إن " كاكاوتوك " هو تطبيق تراسل فوري مجاني للهواتف الذكية المتنقلة ويمكن من خلاله إرسال رسائل وإجراء مكالمات مجانية وإرسال صور، ورسائل صوتية وفيديوهات وغيرها ورغم وجود العديد من المميزات في هذا التطبيق إلا أنه من أفضل التطبيقات المجانية التي نستطيع تحميلها بسهولة نظرا لذلك، فقد حاز هذا التطبيق على إعجاب ملايين المستخدمين حول العالم لأنه من التطبيقات سهلة الاستخدام كما جاء تطبيق "نيفر" في المركز الثالث في قائمة التطبيقات الأكثر استخداما في البلاد، وتلاه كل من "داوم"، و"انستغرام"، و"فيسبوك"، و"نيفر ويب تون"، و"صفحة كاكاو"، و"تيك توك"، و"نتفليكس" ومع ذلك، من بين أفضل 10 تطبيقات ذات أطول وقت للاستخدام، اتضح أن تطبيق "نتفليكس" كان الأكثر زيادة في وقت الاستخدام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث سجل أعلى نمو على أساس سنوي بنسبة 159% وفي هذا الصدد، أوضحت شركة "وايز آب WiseApp" أن آثار جائحة كورونا أدت على الأرجح إلى زيادة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يظل المزيد من الناس في البيوت تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.